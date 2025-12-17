Warner lükkas Paramounti ülevõtmispakkumise tagasi

Warner teatas avalduses, et Netflixiga ühinemise tingimused on paremad, samas kui Paramounti pakkumine ei lahenda peamisi murekohti, millest ettevõte on arutelude käigus korduvalt teada andnud.

"Oleme kindlad, et meie ühinemine Netflixiga pakub meie aktsionäridele suuremat ja kindlamat väärtust," lisati avalduses.

Netflix šokeeris tööstusharu 5. detsembril, kui teatas, et tegi pakkumise filmi- ja telestuudio ostmiseks ligi 83 miljardi dollari eest, mis on meelelahutustööstuse selle kümnendi suurim konsolideerumistehing.

Kolm päeva hiljem tegi Paramount, mille tegevjuht on vabariiklasest presidendi Donald Trumpi liitlase Larry Ellisoni poeg David Ellison, ülevõtmispakkumise, hinnates meelelahutushiiglase väärtuseks 108,4 miljardit dollarit.

Financial Times kirjutas varasemalt, et Warneri nõukogu soovitab aktsionäridel Paramounti pakkumine tagasi lükata mitmel põhjusel, sealhulgas kahtluste tõttu tehingu rahastamisskeemis.

Meediahiid pani end müüki oktoobris, olles saanud potentsiaalsetelt ostjatelt – sealhulgas Paramountilt – mitmeid huviavaldusi.

5. detsembril teatas Warner, et on kokku leppinud oma filmi- ja voogedastusäride müügis Netflixile. Järgmisel nädalal tegi aga Paramount uue pakkumise kogu ettevõtte, sealhulgas selle telekanalite ostmiseks.

Eelduste kohaselt pälvib Warneri ülevõtmine nii USA kui ka Euroopa konkurentsiametite teravdatud tähelepanu.

Warneri uus omanik saavutaks tiheda konkurentsiga voogedastusturul olulise eelise. Tehinguga kaasneks hiiglaslik filmide ja telesarjade kogu, kuhu kuuluvad näiteks "Harry Potter", "MonsterVerse", "Sõbrad" ning voogedastusteenus HBO Max.

Osa filmitööstusest on kritiseerinud plaani ühendada Warner osaliselt või täielikult mõne konkurendiga.

Ameerika stsenaristide ametiühingu (WGA) ida- ja lääneranniku harud nõudsid ühinemise tõkestamist, väites, et see tooks kaasa palkade languse ja töökohtade vähenemise. Samuti kahaneks ametiühingu hinnangul vaatajatele pakutava sisu maht.