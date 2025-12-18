X!

Prantsuse kohus mõistis eluaegse vangistuse mürgitajast arstile

Välismaa
Frédéric Péchier
Frédéric Péchier Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ARNAUD FINISTRE
Välismaa

Prantsuse kohus mõistis neljapäeval arstile eluaegse vanglakaristuse 30 lapse ja täiskasvanu mürgitamise eest, kellest 12 suri.

Frédéric Péchier (53) töötas anestesioloogina kahes kliinikus Ida-Prantsusmaa linnas Besançonis, kui aastatel 2008 kuni 2017 tekkisid patsientidel kahtlastel asjaoludel südameseiskumised. Kahteteist neist ei õnnestunud elustada.

Péchier' noorim väidetav ohver, nelja-aastane Teddy, elas 2016. aastal tavapärase mandlioperatsiooni käigus üle kaks südameseiskumist. Arsti vanim väidetav ohver oli 89-aastane.

Péchier ise eitab oma süüd ja teda pole uurimise algusest saadik vahi all hoitud. Kohtunik Delphine Thibierge käskis pärast kohtuotsuse langetamist ta viivitamatult vahistada.

Uurimine algatati 2017. aastal pärast seda, kui muidu madala riskiga patsientidel esines operatsioonide ajal kahtlasi südameseiskumisi.

Toimetaja: Karl Kivil

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:05

Harri Tiido: ilmakorra lagunemisest

14:04

Leedu president: rahvusringhäälingu juhtkond peaks tagasi astuma

14:04

Kõlvart soovib samuti kulupõhise eelarve taastamist

13:49

Eesti Muusika Päevad avalikustas programmi

13:42

Sinefiil | Unistamisruum 237

13:42

Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

13:34

Anne Veski: regulaarne trenn on hea lavaenergia eelduseks

13:32

Eksperdid: Temu kasv võib ohustada kohalikke veebipoode ja töökohti

13:29

Ligi: kui riigikontroll ei saa aru, ei tähenda, et teised ei saa

13:24

Värsked uuringud vähendavad lootust leida kuudelt maavälist elu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

17.12

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone Uuendatud

12:54

Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

17.12

Lugeja küsib: miks õhtud juba praegu pealtnäha valgemaks lähevad?

17.12

EISA sulgeb kolmveerandi oma teenustest ning keskendub arengu rahastamisele

17.12

Sotside sõnul jooksis Reformierakond Tallinnas Kõlvarti rüppe

17.12

Suurbritanniat kattis kolmapäeval haruldane roosa udu

17.12

Meedia: USA, Euroopa ja Ukraina leppisid kokku julgeolekugarantiides

17.12

Soome peaminister palus rassismiskandaali pärast Aasia riikidelt vabandust

17.12

Belgia enne EL-i ülemkogu: Vene varade kasutamise plaan liigub vales suunas

07:50

Riigikontroll: riigieelarvest jäi mullu kasutamata 2,15 miljardit Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13:42

Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

13:16

PSG lisas auhinnakappi veel ühe karika

12:41

Darta Zunte loodab Milano Cortinas teha Eesti spordiajalugu

11:58

TÄNA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel aasta viimases sprindis?

loe: kultuur

13:49

Eesti Muusika Päevad avalikustas programmi

13:42

Sinefiil | Unistamisruum 237

12:09

Jonas Tauli nukufilm "Öömõtted" esilinastub Berliini filmifestivalil

11:40

Värske Raamatu sarjas ilmus Heneliis Nottoni proosakogu "Tähed Agnesele"

loe: eeter

13:34

Anne Veski: regulaarne trenn on hea lavaenergia eelduseks

12:01

Pereterapeut: kurbust tuleb endale ka lubada, kogu aeg ei saa rõõmus olla

10:24

Hendrik Toompere jr: teatri edu ja ebaedu vahel on õhkõrn piir

09:13

Mart Noorma: kosmoses läheb iga aastaga huvitavamaks, aga ka ohtlikumaks

Raadiouudised

12:40

Ilm püsib sompus ja sajune

12:25

Tegevusterapeudid on ilma ligipääsust vajalikele digilahendustele

12:25

Uue õpikohustusega seotud määrused tekitavad koolides segadust

12:25

Raadiouudised (18.12.2025 12:00:00)

09:55

Ilm on täna peamiselt pilves aga sajuta

09:35

Euroopa ülemkogu otsustab Venemaa külmutatud vara kasutamise

09:35

Ida-Viru rannakalurid muretsevad räime püügikvoodi karmistamise pärast

09:35

Raadiouudised (18.12.2025 09:00:00)

17.12

Päevakaja (17.12.2025 18:00:00)

17.12

Pilving: soov riigikaitselisi objekte kiirkorras menetleda kätkeb endas mitmeid ohte

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo