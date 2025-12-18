Prantsuse kohus mõistis eluaegse vangistuse mürgitajast arstile

Frédéric Péchier (53) töötas anestesioloogina kahes kliinikus Ida-Prantsusmaa linnas Besançonis, kui aastatel 2008 kuni 2017 tekkisid patsientidel kahtlastel asjaoludel südameseiskumised. Kahteteist neist ei õnnestunud elustada.

Péchier' noorim väidetav ohver, nelja-aastane Teddy, elas 2016. aastal tavapärase mandlioperatsiooni käigus üle kaks südameseiskumist. Arsti vanim väidetav ohver oli 89-aastane.

Péchier ise eitab oma süüd ja teda pole uurimise algusest saadik vahi all hoitud. Kohtunik Delphine Thibierge käskis pärast kohtuotsuse langetamist ta viivitamatult vahistada.

Uurimine algatati 2017. aastal pärast seda, kui muidu madala riskiga patsientidel esines operatsioonide ajal kahtlasi südameseiskumisi.