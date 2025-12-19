Statistikaamet: Eesti inimesed on hakanud vähem reisima

Statistikaameti turismiuuringu andmetel tegid Eesti elanikud 2025. aasta kolme esimese kvartali jooksul kokku ligi 1,13 miljonit ööbimisega välisreisi, mida on kümnendiku võrra vähem kui aasta tagasi.

Statistikaameti juhtivanalüütik Piret Pukk ütles, et võrreldes eelmise aasta kolme kvartaliga on 2025. aastal vähenenud nii ööbimisega sise- kui ka välisreiside arv.

Selle aasta esimese kolme kvartali jooksul tehti kokku ligi 1,13 miljonit ööbimisega välisreisi, mida on kümnendiku võrra vähem kui aasta tagasi samal perioodil. Ööbimisega sisereise tehti samal ajal 2,4 miljonit, mida on 11 protsenti vähem kui mullu.

"Nii sise- kui välisreise tehti mullusega võrreldes vähem kõigis kolmes kvartalis," sõnas Pukk.

"Tõenäoliselt on siin oluline tegur üldine hinnatõus – inimesed vaatavad rohkem oma rahakotti ja pole reisimisele valmis enam nii palju raha kulutama," lisas analüütik.

Selle aasta esimese kolme kvartali kokkuvõttes olid üle poole reisidest puhkusereisid.

"Puhkusereise tehti välismaale kokku ligi 722 700, tööreise 214 200 ja tuttava või sugulase külastamise eesmärgil reisiti välismaale 153 900 korral," ütles Pukk.

Vähenes nii välismaale tehtud puhkuse- kui ka tööreiside arv.

Kõige enam tehti välisreise, mis kestsid neli kuni seitse ööd (40 protsenti) ja üks kuni kolm ööd (37 protsenti). Üle viiendiku välisreisidest olid pikemad kui seitse ööd.

Eestis reisitakse rohkem kui välismaal

"Kolme kvartali jooksul tehti ööbimisega riigisiseseid puhkusereise kokku üle 1,3 miljoni, lisaks neile 702 300 tuttava või sugulase külastamise eesmärgil tehtud sisereisi ning 310 600 Eesti-sisest tööreisi," rääkis Pukk.

Kui puhkuse ja tuttava või sugulase külastamise eesmärgil reisiti Eestis mulluse aasta sama perioodiga võrreldes vähem, siis tööreise tehti kümnendiku võrra rohkem. Sisereiside pikkus oli sealjuures enamasti üks kuni kolm ööd (90 protsenti sisereisidest).

Kulutused välisreisidele on samas veidi kasvanud. "

Võrreldes eelmise aasta kolme kvartali keskmisega on ööbimisega välisreisidel tehtud kulutused tõusnud kaks protsenti, peamiselt transpordi ja majutuskulude kasvu arvelt," kirjeldas Pukk.

Ühe ööbimisega välisreisi kulu 2025. aasta kolme kvartali keskmisena oli 1112 eurot, millest 31 protsenti andsid kulutused majutusele ja 34 protsenti transpordile.

Sisereisidele kulutati aga vähem kui eelmise aasta samal perioodil, kolme kvartali keskmisena kulus ühele sisereisile 161,5 eurot, mis on 13 protsenti vähem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Kõige värskematel, selle aasta kolmanda kvartali andmetel tehti ööbimisega sisereise kolm protsenti vähem ja välisreise viis protsenti vähem kui mullu samal ajal. 78 protsenti välisreisidest tehti Euroopa Liidu piires. Keskmine kulu ühele välisreisile oli kolmandas kvartalis 1113 eurot ning sisereisile 181 eurot.