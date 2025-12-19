X!

Ettevõtted leiavad paindlikke viise jõulupidusid pidada

Majandus
Foto: Priit Mürk/ERR
Majandus

Aasta lõpp on paljude ettevõtete jaoks jõulupidude aeg. Toitlustajate sõnul on eelarveid koomale tõmmatud, aga mitmes tuntud peopaigas käib täna ometi hoogne tähistamine.

Fotografiska restoranis puhastatakse hoolikate pintslitõmmetega seent.
Ahjupraad on viilutatud ja kartul saab lõppviimistluse leegiga. Klassikalised maitsed ei lähe kunagi moest, ütles Fotografiska tegevjuht Margit Aasmäe.

"Tahame seda uudsust ja põnevust, aga äratundmisrõõm tekib meil lapsepõlve maitsetest. Pühade aeg seda enam," lausus Aasmäe.

Esimese korruse saalis on kaetud kaks lauda, kuigi ruumi on siin laialt. Broneeringud on jäänud väiksemaks, sest ettevõtted hoiavad kokku, ütles Aasmäe.

"Suuremat pidu on vähem, aga tähistamine ikka toimub. Leitakse paindlikumaid viise, kuidas tähistada, sest ega siis jõulud pidamata ka ei jää," sõnas Aasmäe.

Näituste messikeskuses koguneb reedel 1600 inimest, kes jagatakse enam kui 140 laua vahel.

"Võiks mõelda, et eestlased tahaks privaatsust ja ei taha võõrastega suhelda, aga see formaat tõestab vastupidist," sõnas Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse ärijuht Karin Vene.

1600 inimesele neljakäigulise õhtusöögi pakkumine eeldab minutitäpsusega paika lihvitud koreograafiat. Laval vahetuvad neli bändi.

"Palju asju võib valesti minna, meil on täna näiteks laval Inglismaalt ABBA tribüütbänd, ja nende lend hilines, aga nad on nüüd juba kohal," sõnas Vene.

Lillepaviljonis on samuti lauad kaetud. Ühel Eesti kinnisvarafirmal on olnud hea aasta, mis väärib tähistamist. Toitlustajatel on olnud pigem keeruline aasta.

"Konkureeritakse omavahel rohkem. Võib öelda, et eelarved on tõesti mõnekümne protsendi osas kukkunud, aga see ei tähenda, et sisu oleks kuidagi nõrgem," lausus Lillepaviljoni operaator Tõnis Vaikmaa.

Täna on ettevõtete jõulupidude suur finaal. Seejärel puhatakse pereringis välja ja tehakse algust uusaastapidudega.

"Jaanuar on Lillepaviljonis välja müüdud praktiliselt. Kuu algab võib-olla lahjalt, aga teine pool kuust tuleb väga intensiivne töö, täpselt nagu detsember," sõnas Vaikmaa.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:19

ETV spordisaade, 19. detsember

21:54

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

21:52

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

21:37

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

21:24

Ettevõtted leiavad paindlikke viise jõulupidusid pidada

21:12

Viipekeelsed uudised

21:09

ERR USA-s: konservatiivid kogunesid tähistama Kirki pärandit

21:08

Euroopa laen aitaks Ukrainal Venemaale vastu panna paar aastat

21:08

Pettusehirmus inimesed eiravad kullerite ja politsei telefonikõnesid

20:58

Wawrinka lõpetab järgmisel aastal 24 hooaega kestnud profikarjääri

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20:56

Ukraina teatas Vene varilaevastiku tankeri ründamisest Vahemerel Uuendatud

14:48

Putin välistas kompromissi Ukrainaga

06:39

Lepet Vene külmutatud varade osas ei tulnud, kuid EL eraldab Kiievile 90 miljardit Uuendatud

07:35

USA politsei leidis Browni ülikooli tulistamises kahtlustatava surnuna

04:33

Tuleval aastal tõuseb paljude inimeste maamaks

17:33

Liiklusõnnetus seiskas tundideks edelasuuna rongiliikluse Uuendatud

18.12

Sõja 1394. päev: Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

18:43

Müller: alusleping ei luba Euroopa Keskpangal Ukraina laenu garanteerida Uuendatud

16:37

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

08:15

Trump peatas Browni ülikooli tulistamise tõttu rohelise kaardi loterii

ilmateade

loe: sport

22:19

ETV spordisaade, 19. detsember

21:54

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

21:52

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

21:37

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

loe: kultuur

19:03

Tänavu laekus enim autoritasusid suurkontsertidelt

18:57

Galerist Siim Raie: kunstiturg on august välja tulnud

18:55

Võrumaa muuseumis tähistatakse näitusega Valdur Ohaka 100. sünniaastapäeva

18:53

Galerii: Mall Nukke uus näitus ammutab ainest Eesti filmiklassikast

loe: eeter

16:38

Kriisinõustaja: sõjahirmu aitab leevendada lähedaste inimeste toetus

12:46

Üle 200 raamatu lugenud Paul Patrick: lugemine paneb fantaasia tööle

12:04

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

11:28

Rasvane pühadetoit võib viia koera nädalaks kliinikusse valuravile

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

17:50

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

17:35

Riigikohus jättis Dijevi kaebuse rahuldamata

15:35

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

15:20

Raadiouudised (19.12.2025 15:00:00)

12:30

Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

12:30

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (19.12.2025 12:00:00)

09:50

Siseminister näeb vägivallatsejatega tegelemisel suuremat rolli ennetusel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo