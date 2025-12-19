Ettevõtted leiavad paindlikke viise jõulupidusid pidada

Aasta lõpp on paljude ettevõtete jaoks jõulupidude aeg. Toitlustajate sõnul on eelarveid koomale tõmmatud, aga mitmes tuntud peopaigas käib täna ometi hoogne tähistamine.

Fotografiska restoranis puhastatakse hoolikate pintslitõmmetega seent.

Ahjupraad on viilutatud ja kartul saab lõppviimistluse leegiga. Klassikalised maitsed ei lähe kunagi moest, ütles Fotografiska tegevjuht Margit Aasmäe.

"Tahame seda uudsust ja põnevust, aga äratundmisrõõm tekib meil lapsepõlve maitsetest. Pühade aeg seda enam," lausus Aasmäe.

Esimese korruse saalis on kaetud kaks lauda, kuigi ruumi on siin laialt. Broneeringud on jäänud väiksemaks, sest ettevõtted hoiavad kokku, ütles Aasmäe.

"Suuremat pidu on vähem, aga tähistamine ikka toimub. Leitakse paindlikumaid viise, kuidas tähistada, sest ega siis jõulud pidamata ka ei jää," sõnas Aasmäe.

Näituste messikeskuses koguneb reedel 1600 inimest, kes jagatakse enam kui 140 laua vahel.

"Võiks mõelda, et eestlased tahaks privaatsust ja ei taha võõrastega suhelda, aga see formaat tõestab vastupidist," sõnas Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse ärijuht Karin Vene.

1600 inimesele neljakäigulise õhtusöögi pakkumine eeldab minutitäpsusega paika lihvitud koreograafiat. Laval vahetuvad neli bändi.

"Palju asju võib valesti minna, meil on täna näiteks laval Inglismaalt ABBA tribüütbänd, ja nende lend hilines, aga nad on nüüd juba kohal," sõnas Vene.

Lillepaviljonis on samuti lauad kaetud. Ühel Eesti kinnisvarafirmal on olnud hea aasta, mis väärib tähistamist. Toitlustajatel on olnud pigem keeruline aasta.

"Konkureeritakse omavahel rohkem. Võib öelda, et eelarved on tõesti mõnekümne protsendi osas kukkunud, aga see ei tähenda, et sisu oleks kuidagi nõrgem," lausus Lillepaviljoni operaator Tõnis Vaikmaa.

Täna on ettevõtete jõulupidude suur finaal. Seejärel puhatakse pereringis välja ja tehakse algust uusaastapidudega.

"Jaanuar on Lillepaviljonis välja müüdud praktiliselt. Kuu algab võib-olla lahjalt, aga teine pool kuust tuleb väga intensiivne töö, täpselt nagu detsember," sõnas Vaikmaa.