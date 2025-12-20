Avarii tõttu rivist väljas olevad kaks Elroni rongi mõjutavad sõidugraafikut

Viimase kuu aja jooksul on kaks Elroni rongi sattunud avariisse. Elroni juhatuse liikme Märt Ehrenpreisi hinnangul võivad õnnetuste kahjud ulatuda miljonitesse eurodesse ning kahe rongi puudumine mõjutab ka sõidugraafikut.

Reedel juhtus Raplamaal viimase kuu aja jooksul juba teine õnnetus Elroni rongiga, kui Kärneri raudteeülesõidukoha läheduses jäi teele ette teleskooplaadur.

Rongide remondi pikkus sõltub, kui suured on vigastused.

Novembris avariisse sattunud kolmevagunilise rongi remont võib Ehrenpreisi sõnul võtta üle aasta.

Reedel avariisse sattunud neljavagunilise rongi vigastuste tõsidus pole veel selgunud.

"Lihtsamal juhul õnnestub siiski kere kattedetailide vahetusega piirduda, jääme mõne kuu piiridesse. Aga raskemal juhul võime jällegi jääda poole kuni aasta piiridesse," ütles Ehrenpreis.

Ehrenpreis rõhutas, et raudteede läheduses on toimumas mitmete suurte taristuobjektide ehitused ning tööde käigus toimub tavapärasest tihedam transportimine üle raudtee. Seepärast kutsub Elron ehitajaid üles tähelepanu pöörama ohutusreeglitele, mille eiramine võis olla ka eilse õnnetuse põhjuseks.