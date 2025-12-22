Saksamaa tähtsal maanteel asuv suur sild avaneb liiklusele

Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tagesschau" kirjutab, et Lüdenscheidi linn ja seda ümbritsev piirkond on aastaid pikisilmi oodanud silla valmimist. Esmaspäeval avataksegi A45 kiirteel asuv sild liiklusele, sõidukid saavad taas silda kasutada ega pea enam läbi Lüdenscheidi linna sõitma.

Esialgu avatakse kaks sõidurada ja sillal kehtib kiiruspiirang 80 kilomeetrit tunnis. Silla avamistseremoonial osalevad Saksamaa kantsler, transpordiminister ning Põhja-Rein-Vestfaali liidumaa juht.

Sild suleti 2. detsembril 2021 ning sellest ajast alates valdas Lüdenscheidi linna liikluskaos. Kõik sõidukid, mis varem kasutasid olulist silda, pidid sõitma läbi linna. Kohalikud inimesed pidid taluma pidevat müra ning linnas tekkisid suured ummikud, mis omakorda kahjustasid kesklinnas asuvate kaupluste äritegevust.

Saksa Majandusinstituut hindab, et silla sulgemisest tingitud majanduslikud kahjud küündivad 1,5 miljardi euroni. Vana sild lammutati 2023. aasta mais, uue silla ehitus algas paar kuud hiljem. Lüdenscheidi elanikud loodavad nüüd, et linnas saab taas vaikselt ja rahulikult elada.