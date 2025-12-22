X!

Saksamaa tähtsal maanteel asuv suur sild avaneb liiklusele

Tähtsal maanteel asuv suur sild avaneb liiklusele
Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Alex Talash
Saksamaa avab esmaspäeval Ruhri piirkonda Lõuna-Saksamaaga ühendaval maanteel asuva suure silla taas liiklusele. Oluline taristuobjekt mängib riigi majanduses tähtsat rolli ja kantsler Friedrich Merz osaleb silla avamistseremoonial.

Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tagesschau" kirjutab, et Lüdenscheidi linn ja seda ümbritsev piirkond on aastaid pikisilmi oodanud silla valmimist. Esmaspäeval avataksegi A45 kiirteel asuv sild liiklusele, sõidukid saavad taas silda kasutada ega pea enam läbi Lüdenscheidi linna sõitma.

Esialgu avatakse kaks sõidurada ja sillal kehtib kiiruspiirang 80 kilomeetrit tunnis. Silla avamistseremoonial osalevad Saksamaa kantsler, transpordiminister ning Põhja-Rein-Vestfaali liidumaa juht.

Sild suleti 2. detsembril 2021 ning sellest ajast alates valdas Lüdenscheidi linna liikluskaos. Kõik sõidukid, mis varem kasutasid olulist silda, pidid sõitma läbi linna. Kohalikud inimesed pidid taluma pidevat müra ning linnas tekkisid suured ummikud, mis omakorda kahjustasid kesklinnas asuvate kaupluste äritegevust.

Saksa Majandusinstituut hindab, et silla sulgemisest tingitud majanduslikud kahjud küündivad 1,5 miljardi euroni. Vana sild lammutati 2023. aasta mais, uue silla ehitus algas paar kuud hiljem. Lüdenscheidi elanikud loodavad nüüd, et linnas saab taas vaikselt ja rahulikult elada. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: "Tageschau"

