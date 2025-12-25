X!

Eestlane käib kirikus pigem jõuluõhtul kui esimesel jõulupühal

Foto: Ken Mürk/ERR
Kui teistes riikides käiakse kirikutes just esimesel jõulupühal, siis eestlased on rohkem jõuluõhtu usku ning esimesel pühal jäävad kirikuliste read hõredamaks.

Oleviste kirikus algas jumalateenistus neljapäeva keskpäeval. Selles baptistikoguduses on liikmeid ligi 2000. Aktiivselt kirikus käijaid on vähem.

"Püha jõuluõhtu oli rahvarohke ja kirik oli rahvast täis. Ja nii nagu ikka, jõulu esimene püha Eestis – ma ei ole kusagil näinud täiskirikut. Rootsis on küll niimoodi, et hommikul on kirik täis. Aga need on erinevad jõulutraditsioonid," lausus vanempastor Veljo Kaptein.

"Minu jaoks on jõulud see, kui jõululaupäeval peale jumalateenistust saab minna koju, perega lauda istuda ja lihtslalt mõnusalt aega koos veeta," Oleviste koguduse liige Timo Tingas.

Kirikulised rääkisid, et hõredamalt on rahvast ka seetõttu, et on haiguste aeg ja ka pere kokkusaamised käivad seetõttu üle interneti.

"Ühed inimesed on jõuluprae kallal ja teised on siis kas Facetime`s või Whatsappis. Aga loomulikult kuulub meie pere traditsioonide hulka ka kirikus käimine," lausus Oleviste koguduse liige Liivi Laos.

Eestis peavad koos läänekristlastega jõule Eesti apostlik-õigeusu kiriku kogudused. Metropoliit Stefanus soovib, et  uus aasta oleks rahulik, loominguline ja täis heatagusid.

"Külvaku Petlemma lapsuke Jeesus Kristus meist igaühe südamesse oma jumalikku rahu keset maailma, mis on täis sõda ja vägivalda," ütles Stefanus.

Eesti evangeelse luteriku kiriku Tallinna Kaarli koguduses on kirjas umbes 14 000 liiget, kellest aktiivseid 2000 ringis. See on Eesti luteri kiriku suurim kogudus. Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ütles, et jõululaupäeval  oli kirikus rohkem rahvast kui aasta tagasi.

Küsimusele, et kumb on olulisem, kas jõuluõhtu või esimene jõulupüha, vastas Aus, et tähtsam peaks olema esimene püha.

"Aga eks meil, eestlastel, on sisse harjunud jõuluõhtu teema. Tegelikult ma ei tähtsustaks – teenistused on erinevad. Liturgiline teenistus on see, kus lauldakse kõiki jõululaule ja kus on jõuluevangeelium. Esimene püha on natuke konkreetsem," lausus Aus.

Suures koguduses on jõuluajal tegemist palju. Aus lükkas aga ümber arvamuse, et jõulude ajal ei jää vaimulikul sekunditki vaba aega. Kohtumisteks jääb seda piisavalt.

"See teeb minu jaoks jõuluaja eriliseks, et on nii palju toredaid kohtumisi inimestega, kellega pole aasta otsa trehvanud ja siis trehvad jälle," ütles Aus.

