Suri Mart Niklus

Dissident ja vabadusvõitleja Mart-Olav Niklus
Dissident ja vabadusvõitleja Mart-Olav Niklus Autor/allikas: Raigo Pajula/presidendi kantselei
Eesti

Neljapäeval suri 91-aastasena vabadusvõitleja ja endine riigikogu liige Mart-Olav Niklus (22.09.1934–25.12.2025).

Mart-Olav Niklus oli eesti dissident ja vabadusvõitleja, Balti apelli üks koostajaid ja allkirjastajaid.

1952 lõpetas ta Tartu 1. Keskkooli ja 1957 Tartu Ülikooli bioloog-zooloogina, spetsialiseerudes ornitoloogiale.

Mart Niklus oli NSV Liidu meelsusvang aastatel 1958–1966, 1976 ja 1980–1988. Rahumeelses vabadusvõitluses tegi Niklus koostööd teiste rahvaste ja eriti teiste Balti riikide esindajatega.

Niklus oli Balti apelli üks koostajaid. Apell kujutas eestlaste, lätlaste ja leedulaste ühispöördumist 40 aastat varem Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle salaprotokollide vastu, samuti selle sobingu tagajärje, Balti riikide iseseisvuse hävitamise ja Nõukogude Liitu liidendamise, heastamiseks. Apelli tekst koostati augustis 1979 Nikluse kodus.

Niklus ja tema aatekaaslased nõudsid 1980. aasta algul avalikult NSV Liidu okupatsioonivägede viivitamatut tingimusteta väljaviimist Afganistanist.

Avalikkuse eest suletud istungil 1981. aastal karistas Eesti NSV Ülemkohus teda 10-aastase vangistusega niinimetatud erirežiimi kinnipidamisasutuses ja sellele järgneva viieks aastaks asumisele saatmisega.

Niklus taotles Eesti vabariigi taastamist õigusliku järjepidevuse alusel Eesti Kodanike Komiteedes ja hiljem Eesti Kongressi saadikuna. Pärast riikliku iseseisvuse taastamist jätkas ta osalemist Eesti poliitikaelus nii riigikogu VII koosseisu liikmena kui ka mitmesugustel kodanikuühiskonna foorumitel.

Mart-Olav Niklusele on okupatsioonivastase võitluse eest antud Riigivapi II klassi teenetemärk 1996. aastal.

2006. aastal sai Niklus Valgetähe II klassi teenetemärgi.

Kaitseliidu Keskjuhatus autasustas Niklust Kaitseliidu III klassi teenetemedaliga aastal 2003.

Talle anti ka mitme välisriigi ordeneid ning riiklikke ja ühiskondlikke autasusid.

2022 pälvis Niklus Eesti Teaduste Akadeemia medali Charles Robert Darwini teoste "Liikide tekkimine" (2012) ja "Inimese põlvnemine ja suguline valik" (2015) tõlkimise eest eesti keelde.

Kinostuudio Tallinnfilm tegi 1989. aastal Mart Niklusest filmi "Kolmkümmend aastat hiljem".

Toimetaja: Marko Tooming

