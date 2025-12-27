X!

Kuusepuude ostmine müügiplatsidelt muutub üha populaarsemaks

Eesti
Jõulupuude müük kaubanduskeskuse parklas
Jõulupuude müük kaubanduskeskuse parklas
Eesti

Jõulutrall Tallinnas saab läbi. Kuusemüüjad alustasid laupäeval alles jäänud jõulupuude äravedu müügiplatsidelt. Õnneks on kuuskede ostmine platsidelt üha populaarsem ning palju kuuski tuleroaks ei lähe.

Kuivaleski kuusetalust Tartumaalt pärit jõulupuud korjab kuusemüüja kokku Harjumaa paarikümnest müügikohast. Palju neid järgi jäänud pole. Lõpp-peatus on Lasnamäel, kus nendest saavad nääripuud. Mõte on selles, et võimalikult vähe raiutud puid raisku läheks.

"Meie kuused, mis järgi jäävad - seda on ülivähe - nendelt lõikame oksad ära ja oksad lähevad lillepoodi. Lillepoes tehakse need pärgadeks. Kui ikka ise oled seda kasvatusprotsessi kõrvalt näinud ja sellega seotud olnud... Kui kaheksa aastat oled seda puud kasvatanud ja lihtsalt pead selle põlema panema, siis sellest on päris kahju," lausus OÜ Eesti kuusk juhataja Reijo Metsaoja.

6000 kuni 8000 kuuske tuli tänavu müüki. Kuuseostjate arv suureneb aasta-aastalt, ütles Eesti Kuuse juhataja.

"Meie oleme iga aasta ikka mõne platsi juurde teinud ja kuuskede müüki suurendanud. Inimene on mugav. Metsa ei viitsi minna ja tuleb platsilt ostma," ütles Metsoja.

Jõulutrall sai laupäeval läbi ka Tallinna Raekoja platsil, kus pühapäeval panevad müüjad oma poed kokku. Turistid valmistuvad samuti kohvreid pakkima.

"Me lahkume täna, aga olime siin 5 päeva. Siin on täiuslik! Plats on nii hiiglasuur ja ma tunnen end õdusalt siin. Ja puhas on!" sõnas Tallinna Raekoja platsi jõuluturgu külastanud Irina.

Vahest oleks võinud siiski aastavahetuseni välja vedada?

"Varasemad aastad tegelikult on näidanud, et peale jõule ostlemine ikkagi vajub ära. Ma arvan, see on õige. Minule isiklikult väga meeldib, et see toodi varasemaks," lausus jõuluturu müüja Janelle.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

