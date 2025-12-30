X!

Läti sai Venemaa piirile rajatud tara lõpuks valmis

Välismaa
Piiritara Läti-Vene piiril.
Piiritara Läti-Vene piiril. Autor/allikas: VNI / LSM
Välismaa

Läti meedia teatas, et pärast mitmeaastast ehitamist valmis riigis Venemaa piirile rajatud 280 kilomeetri pikkune tara.

Rajatud tara on nii Läti siseministeeriumi kui ka kinnisvaraameti (VNĪ) teatel riigi üks olulisemaid julgeolekutaristu objekte. Kinnisvaraameti juhatuse liikme Jeļena Gavrilova sõnul osales projektis kuus ehitusfirmat, vahendas LSM.

Kuigi mitme ehitusfirma kaasamine võimaldas tähtaegadest kinni pidada, esines töödel palju raskusi. Ehitustöid tuli läbi viia soistel aladel ja raskesti ligipääsetavates kohtades. Töid segasid veel kehvad ilmastikutingimused ning vahel ka pahatahtlik inimtegevus.

Läti piirivalve teatas, et olukord Läti-Vene piiril on praegu stabiilne, kuid aeg-ajalt esineb rikkumisi. Näiteks peeti tänavu Opoli piiripunktis kinni kaks Venemaalt pärit piiririkkujat. Samuti on algatatud 19 haldusrikkumist loata piirialal viibimise eest. 

Piirivalvurid siiski eeldavad , et tara aitab neil piiri paremini valvata ning muudab patrullimise lihtsamaks. Mõned kohalikud elanikud aga kahtlevad tara tõhususes ning muretsevad pigem õhuruumi turvalisuse pärast.

"See on mõttetu. Nüüd lendavad kõik läbi õhu. Mis kasu sellest aiast on? Hoiab koerad või sead eemal. Igasugu raketid lendavad läbi õhu, mis mõte on sel taral, see raiskab lihtsalt raha," rääkis Baltinava külast pärit Juris.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

