Eurostar taastab voolurikke tekitatud reisikaose järel rongiliikluse

Eurostar tühistas teisipäeval kõik reisid ja inimesed pidid kiirel aastavahetuseelsel ajal otsima alternatiive
Eurostar tühistas teisipäeval kõik reisid ja inimesed pidid kiirel aastavahetuseelsel ajal otsima alternatiive Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Martyn Wheatley
Suurbritannia ja Mandri-Euroopa vahelist rongiühendust opereeriv raudtee-ettevõte Eurostar teatas, et plaanib kolmapäeval rongiliikluse täies mahus taastada, kuid hoiatas võimalike ahelviivituste eest pärast seda, kui elektritoite probleem peatas päev varem La Manche'i väina aluse tunneli rongiliikluse.

"Liiklus on täna taastunud pärast eilset elektrikatkestust La Manche'i väina tunnelis ja öösel esinenud täiendavaid probleeme raudteetaristuga," teatas Eurostar oma veebisaidil.

"Plaanime täna väljuma panna kõik oma rongid, kuid varasemate probleemide järelmõju tõttu võib endiselt esineda hilinemisi ja võimalikke viimase hetke tühistamisi," lisas Eurostar.

Ettevõte oli varem soovitanud reisijatel oma sõit teisele päevale lükata ning hoiatas tõsiste hilinemiste ja viimase hetke tühistamiste eest.

Eurostari veebilehelt selgus varem, et päeva jooksul tühistati isegi need Mandri-Euroopa reisid, mis ei kasuta La Manche'i väina tunnelit, näiteks liinil Pariis-Brüssel.

Eelmisel aastal reisis Eurostariga rekordilised 19,5 miljonit reisijat, mida on ligi viis protsenti rohkem kui 2023. aastal. Kasvu taga oli Pariisi olümpia- ja paraolümpiamängude külastajate nõudlus.

Eurostaril on alates tunneli avamisest 1994. aastal olnud monopol Suurbritanniat ja Prantsusmaad ühendavale reisijateveole.

Kuid Briti ettevõtja ja lennufirma Virgin asutaja Richard Branson on lubanud käivitada konkureeriva liini. Ka Itaalia Trenitalia on teatanud, et kavatseb 2029. aastaks hakata Eurostariga Pariisi-Londoni liinil konkureerima.

Teisipäevane katkestus reisiplaanis oli järjekordne Eurostari tabanud probleem. Ettevõtet kritiseeritakse kõrgete hindade, eriti Pariis-Londoni liini piletihindade pärast.

Augustis sundis elektririke tühistama osa Eurostari reise ja põhjustas teistele suuri hilinemisi. Juunis põhjustas kaablivargus Põhja-Prantsusmaa rongiteedel kaks päeva kestnud probleeme.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

