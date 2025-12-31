X!

Uuest aastas saab akupanga lennureisile võtta sisuliselt üksnes taskus

Eesti
Reisijad Tallinna lennujaamas.
Reisijad Tallinna lennujaamas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Alates 2026. aastast kehtivad lennureisidel akupankadele uued ohutusnõuded, mille järgi akupanka ei tohi enam jätta käsipagasisse, mis läheb pagasiriiulisse. Akupank peab olema lihtsasti nähtav ja kättesaadav: taskus või ees oleva istme all käsipagasis, teatas Tallinna Lennujaam.

Akupank ei tohi juba praegu kehtivate reeglite järgi olla ka äraantavas pagasis.

Keelu põhjuseks on see, et liitiumakud võivad harvadel juhtudel üle kuumeneda.

"Kui akupank on silma all, siis saad lennumeeskonda ohust kiiresti teavitada ning meeskond jõuab õigeaegselt reageerida," selgitas Tallinna Lennujaam.

Ka pole lennukisse asja suurte akupankadega. Lubatud akupanga suurus käsipagasis on kuni 100 Wh. Enamik tavalisi akupankasid jääb sellesse vahemikku.  

