Amet teisaldas Koidula piiripunktist kõik valesti pargitud masinad

Transpordiamet teisaldas Koidula maanteepiiripunktis möödunud aasta lõpus kõik valesti pargitud ja sinna jäetud masinad, mis ummistasid metsaalust ja ametlikku parklat.

Transpordiamet alustas mullu oktoobris Koidulas valesti pargitud ja sinna jäetud autode teisaldamist. Peale pea 50 auto teisaldamist on olukord tublisti paranenud. Teisaldatud sõidukid viidi vastava kokkuleppe alusel Võrus asuvasse valvega hoiukohta.

Asjade selline käik pole autoomanikke rõõmustanud.

"Kujutate ise ette, tulete Venemaa poole pealt, jõuate sinna parkasse ja avastate, et autot pole. See hirm ja paanika või teadmatus viib endast välja ja hakka siis otsima, kus see (auto) võib olla. Pöördud politseisse, transpordiameti poole. Meie lepingupartneri puhul, ma arvan, et teda on kostitatud krõbedate sõnadega ja saadetud igasugustesse ilusatesse kohtadesse," lausus transpordiameti järelevalve osakonna juhataja Siim Jaksi.

Koidulast on Võrus asuvasse tasulisse parklasse toodud rohkem kui 20 masinat ja enam kui kümnel on omanikud juba järel käinud.

Jaksi sõnul on autode omanikud olnud valdavalt vene keelt kõnelevad isikud Lätist, Soomest ja Eestist. Ta lisas, et valvega hoiukohas on veel kümme masinat, millele omanikud ei ole järele tulnud. Amet on teinud juba otsuse kaheksa sõiduki müümiseks avalikul enampakkumisel, et katta teisaldamise ja hoiustamise kulud.

Kokkuvõtvalt osutus parklas korra loomine oodatust odavamaks.

"Alguses me eelarvestasime päris suure summa, mis oli 30 000 (eurot) selleks aastaks, aga tänaseks oleme vähendanud seda 5000 euro peale. Järgmiseks aastaks oleme planeerinud või eelarvestanud 18 000 eurot selle tegevuse jaoks," ütles Jaksi.

Oluliselt on paranenud ka haljasalade ja metsaaluste ilme.

"Mis me oleme haljasaladel parkimise piiramiseksteinud – oleme ajutised hoiatuslindid sinna pannud. Tulevikus on plaan ka riigitee äärde mingis ulatuses panna põrkepiire, et inimesed ei saaks sinna haljasalale parkida," lausus Jaksi.

Täiendavaid parkimiskohti transpordiamet Koidulasse juurde luua ei plaani ning kõigil piiriületajatel, kes teavad, et jäävad teisele poole pikemaks ajaks, soovitatakse kasutada kõrval asuvat tasulist parklat.