Pärnus Audru poldri peal võis näha juba jääsurfareid

Viimaste päevade korralikud külmakraadid on hakanud kaanetama veekogusid. Looduslik jää meelitab nii uisutajaid kui ka näiteks jääsurfareid, keda reedel võis näha Pärnus Audru poldri peal.

Valgeranna külje alla asuv jäätunud Audru polder on huvilisi kohale meelitanud juba mitu päeva. Reede lõuna paiku võis seal näha Pärnu surfiklubi punti. Kui suvel möllatakse vees, siis talvel libisetakse jääl.

"Nii kui see jää kannab, siis me saamegi siin sõita ja surfata, küll lohesurfi, küll tiivasurfi, küll uiskude, küll suuskadega. Talverõõmud ongi alanud. Tuult võiks olla ikkagi rohkem. Kes teab tuule kiirustest, siis 20 klotsi või kümme meetrit sekundis ja sealt üles, siis on fun ja siis me kihutame seal sajaga ja pealegi. Tänane (kiirus) oli niisugune 45 kilomeetrit tunnis, poole vähem kui tahaks," lausus Andre.

"Täna on uisuilm, eks ma sõidan kõigega – sõidan suusaga, sõidan uisuga ja suvel sõidan ju veelauaga. Aga täna ma tunnen, et kuna lund on vähe, uisuga saab sõita, siis uisk on täna kiirem jää peal, kui on suusk. Need uisud on mäesuusasaapas ja need on kahe kinnitusklambriga. Neil on ka kand kinni, et jalas on nii stabiilsem," ütles Riho.

"Kehvad (on olud), tuult võiks alati rohkem olla, lohe kukub alla. Sõita saime, aga seda ei saa sõiduks nimetada. Minul on (tippkiirus) väike olnud, siin kõvemad mehed on ikkagi üle saja sõitnud, minul ei ole lihtsalt nii palju julgust," lausus Marko.

Koos isa Markoga jääle tulnud Johannesel oli aga julgust küll. Suusaprillid ees ja kiiver peas proovis ta lohe taga kelgutamist.

"Hästi läks. Natukene läks liiga kiireks (hoog)," ütles esimest korda lohe taga kelgutanud Johannes.

Surfarite sõnul oodatakse nüüd Pärnu lahe jäätumist. Seal saab teha juba pikemaid ja kiiremaid sõite.