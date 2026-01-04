Maduro toodi New Yorki ja paigutati vanglasse

Venezuela president Nicolás Maduro ja tema abikaasa, kelle USA eriüksused tema kodust Caracases ööl vastu laupäeva kinni võtsid, toodi samal päeval Ameerika Ühendriikidesse ja paigutati ühte New Yorgi vanglasse kohut ootama.

Madurot vedanud lennuk maandus laupäeval umbes kell 16.30 New Yorgi põhjapoolses äärelinnas asuvas Stewarti õhujõudude baasis. Venezuela endine valitseja eskorditi lennukist maha, ta astus ettevaatlikult trepist alla, misjärel ta USA föderaalagentide vahel üle lennuraja helikopterini juhatati. Mitmed agendid filmisid teda oma mobiiltelefonidega, kirjeldas uudistekanal BBC.

Seejärel viidi paar helikopterisse, millega nad lennutati Manhattanile, kus neid ootas korrakaitseautode kolonn, sealhulgas soomusauto, et nad lähedalasuvasse USA narkootikumidevastase võitluse ameti (DEA) peakontorisse toimetada.

DEA-s võeti neilt biomeetrilised andmed, sealhulgas sõrmejäljed ja tehti neist fotod.

Valge Maja konto poolt sotsiaalmeediasse postitatud videos oli näha naeratavat Madurot, kui kaks DEA agenti teda käe alt hoides läbi kontori eskortisid.

Uudistekanali CNN andmetel kogunes keskuse ette rahvahulk, kellest paljud tervitasid Maduro saabumist ja hoidsid Venezuela lippe. Hoone lähedale oli paigutatud suur hulk korrakaitsjaid.

Pärast DEA peakorteris viibimist viidi Maduro Brooklyni föderaalsesse kinnipidamiskeskusesse (MDC).

Eelduste kohaselt jääb Brooklyni föderaalvanglasse kohtuistungit ootama.

USA ametnikud ei kinnitanud kohe Maduro viibimist vanglas, kuid laupäeva õhtul nähti kinnipidamiskeskusesse saabumas sama autokolonni, mis ta kopteriväljakult DEA kontorisse tõi.

Maduro ja tema abikaasa lennutati New Yorki pärast seda, kui USA eriüksus nad ööl vastu laupäeva Caracase presidendipalees sõjalise operatsiooni käigus kinni võttis.

Esmalt lennutati nad erivägede helikopteriga Caracasest USA sõjalaevale USS Iwo Jima, mis asub Venezuela ranniku lähedal Kariibi meres, ja seejärel Ameerika Ühendriikidesse, kus neile esitatakse järgmisel nädalal narkootikumidega seotud süüdistused. Süüdimõistmisel võib Madurot ees oodata mitu eluaegset vanglakaristust.

USA peaprokurör Pam Bondi ütles laupäeval, et Madurole ja tema naisele esitatakse süüdistus narkoterrorismi vandenõus, kokaiini impordi vandenõus, kuulipildujate ja hävitusseadmete omamises ning kuulipildujate ja hävitusseadmete omamise vandenõus Ameerika Ühendriikide vastu.