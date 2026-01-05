GALERII: Maduro toodi New Yorgi kohtumajja

USA võimud toimetasid Venezuela võimult kõrvaldatud valitseja Nicolás Maduro esmaspäeval New Yorgi föderaalkohtumajja Manhattanil, et talle süüdistus esitada.

Maduro ja tema abikaasa Cilia Flores, kelle USA eriüksused tema kodust Caracases ööl vastu laupäeva kinni võtsid, toodi samal päeval Ameerika Ühendriikidesse ja paigutati ühte New Yorgi vanglasse kohut ootama.

Esmaspäeval viidi käeraudades Maduro ja tema abikaasa Brooklyni kinnipidamiskeskusest helikopteril Manhattanile, kus asuvas föderaalkohtu Daniel Patricku hoones neile keskpäeval süüdistused ette loetakse.

USA on süüdistanud Madurot ja tema abikaasat narkootikume ja relvi puudutavates kuritegudes.