X!

GALERII: Maduro toodi New Yorgi kohtumajja

Välismaa
Nicolás Maduro toimetamine New Yorgi föderaalkohtumajja Manhattanil.
Vaata galeriid
8 pilti
Välismaa

USA võimud toimetasid Venezuela võimult kõrvaldatud valitseja Nicolás Maduro esmaspäeval New Yorgi föderaalkohtumajja Manhattanil, et talle süüdistus esitada.

Maduro ja tema abikaasa Cilia Flores, kelle USA eriüksused tema kodust Caracases ööl vastu laupäeva kinni võtsid, toodi samal päeval Ameerika Ühendriikidesse ja paigutati ühte New Yorgi vanglasse kohut ootama.

Esmaspäeval viidi käeraudades Maduro ja tema abikaasa Brooklyni kinnipidamiskeskusest helikopteril Manhattanile, kus asuvas föderaalkohtu Daniel Patricku hoones neile keskpäeval süüdistused ette loetakse.

USA on süüdistanud Madurot ja tema abikaasat narkootikume ja relvi puudutavates kuritegudes.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, BBC

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:56

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:51

"Avatari" kolmas osa on vähem kui kolme nädalaga miljard dollarit kassatulu teeninud

16:49

"Eesti lugude" värske hooaja avab Katrina Lehismäe dokfilm Eestis elavates Ukraina lastest

16:44

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

16:25

GALERII: Maduro toodi New Yorgi kohtumajja

16:14

Säm: 2025. aasta oli üllatuste aasta

16:13

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

15:53

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

15:42

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU juht astus Zelenski survel tagasi

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

04.01

Sõja 1411. päev: Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

04.01

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb Uuendatud

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

08:03

Times: Iraani juht kavatseb rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse

06:53

Trumpi sõnul on võim Venezuelas USA käes

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

13:06

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

04.01

Tulekahju jättis kümned tuhanded Berliini majapidamised elektrita

13:55

Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis Uuendatud

12:38

Haapsalu kinnisvaraturg vaagub hinge

ilmateade

loe: sport

16:44

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

16:13

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

15:53

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

15:15

Avalanche'i võimas võiduseeria katkes Miamis

loe: kultuur

16:56

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:51

"Avatari" kolmas osa on vähem kui kolme nädalaga miljard dollarit kassatulu teeninud

16:49

"Eesti lugude" värske hooaja avab Katrina Lehismäe dokfilm Eestis elavates Ukraina lastest

loe: eeter

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:14

Säm: 2025. aasta oli üllatuste aasta

15:07

ETV alustab teleaastat uute kohtumistega

11:51

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (05.01.2026 15:00:00)

15:25

Järvan: lume väljavedu algab, kui kõnniteedele tekivad lumevallid

12:25

Raadiouudised (05.01.2026 12:00:00)

11:55

Teatrid piletihinda ei tõsta, aga pakuvad näiteks võimalust soetada toetajapilet

10:00

EL: Venezeuela inimeste tahet peab austama

10:00

Kaupmehed: alkoholimüügi languse üks põhjus on inimeste terviseteadlikkus

10:00

Tallinna Filmilinnaku esimese stuudiokompleksi ehitamine võiks alata eeloleva suve lõpul

09:25

Raadiouudised (05.01.2026 09:00:00)

04.01

Ida-Virumaal tehakse kokkuvõtteid õiglase ülemineku fondi aastast

04.01

Päevakaja (04.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo