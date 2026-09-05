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Venezuela miljardär, keda USA uuris rahapesu asjus, sõlmis Pentagoniga naftaleppe

Välismaa
Venezuela ajutine president Delcy Rodriguez (paremal) naftaleppe allkirjastamisel USA energeetikaministri Chris Wrightiga (kaadrist väljas) Mirafloresi presidendipalees Caracases 2. septembril 2026.
Venezuela ajutine president Delcy Rodriguez (paremal) naftaleppe allkirjastamisel USA energeetikaministri Chris Wrightiga (kaadrist väljas) Mirafloresi presidendipalees Caracases 2. septembril 2026. Autor/allikas: SCANPIX/Juan BARRETO / AFP
Välismaa

Miljardär Alejandro Betancourt, kes aitas vahendada Trumpi administratsiooni ja Venezuela vahelist ulatuslikku ja pikaajalist naftalepet, oli veel hiljuti USA rahapesuuurimiste sihtmärk, vahendas Reuters.

Uurijad kahtlustasid teda Venezuela riiklikust naftafirmast PDVSA riisutud raha pesemises. Nüüd, olles abistanud USA võime enne autoritaarse juhi Nicolas Maduro tabamist, on Alejandro Betancourt Washingtoni peamine partner naftakokkuleppes Caracasega.

Eelmisel nädalal avalikustatud leppe kohaselt saab USA aastakümneteks ligipääsu umbes viiendikule Venezuela toornaftavarudest. Pentagoni strateegilise kapitali büroo (Office of Strategic Capital) omandab 35-protsendilise osaluse Betancourti ettevõttes North American Blue Energy Partners (NABEP), mis on Venezuelas tuntud toornaftatootja. USA välisministeerium saab õiguse osta 20 protsenti NABEP-i naftast omahinnaga ning eelisõiguse ülejäänud 80 protsendi soetamiseks.

See kokkulepe tähistab Betancourti elus erakordset pööret. Neli USA Venezuela-poliitikaga kursis olevat allikat kinnitasid Reutersile, et Betancourtil oli võtmeroll Washingtoni strateegias ja plaanides enne 3. jaanuaril toimunud manöövrit, mille käigus kukutati endine president Maduro ja lennutati ta New Yorki, kus teda ootasid ees süüdistused uimastikaubanduses. Maduro ise eitab neid süüdistusi.

Kui anonüümseks jäänud USA ametnikult küsiti Betancourti varasemate uurimiste kohta, vastas ta, et enamik õiguslikke vaidlusi on ligi kümme aastat vanad ja praegu mehel Ühendriikides juriidilisi probleeme pole. Ametnik lisas, et kuna NABEP on Venezuelas varem edukalt naftat tootnud, sobib Betancourt kõige paremini uue kokkuleppe raames tootmismahte kasvatama.

Reutersil ei õnnestunud täpselt välja selgitada, millal USA föderaalprokurörid Betancourti uurimise peatasid. Samuti jääb ebaselgeks, kas prokurörid tegid seda vastutasuks mehe koostöö eest Trumpi administratsiooniga.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Reuters

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