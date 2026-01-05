Riias eemaldati gaasiplahvatuses kahjustada saanud elumaja rususid

Riias eemaldati reedel gaasiplahvatuses kahjustada saanud viiekorruselise elumaja rususid. Uuel nädalal toimuv ekspertiis peab näitama, kas ja millist osa hoonest on üldse võimalik enam kasutada.

Riias Bauska tänava paneelmaja viiendal korrusel toimunud gaasiplahvatus oli nii võimas, et kahe korruse konstruktsioonid ja osa maja katusest varisesid kokku. Mitu päeva on kraanadega alla tõstetud raskeid betoonplokke ja teisi detaile. Praegu pole selgust, kui varisemisohtlik hoone on.

Tõenäoliselt põhjustas plahvatuse üksi elav 72-aastane mees, kes oma üürikorteris tegi midagi ebaseaduslikku gaasitoruga, ilmselt püüdis luua n-ö põrandaaluse gaasiühenduse.

Kui naabrid kutsusid firma Gaso esindajad olukorda kontrollima, sest hoones levis gaasilõhn, siis ei lastud neid korterisse sisse. Kärgatas plahvatus, milles hukkus üks gaasifirma töötaja. Mõni aeg hiljem leiti korterist seal elanud mehe surnukeha.

35 elanikku pääses hoonest ise välja, päästjad toimetasid ohutusse kohta 11 inimest ja 12 kassi.

"Juba eelmisel päeval kutsus gaasimüüja Gaso töötajad välja, et sulgeda selles korteris gaasivarustus. Seda ka tehti. Ühendus keevitati kinni, et seda poleks võimalik endal avada ja gaasi kasutada. Kuid täna selgus, et ülemise korruse korteris on keegi gaasitoru ebaseaduslikult lõhkunud," ütles Gaso juhatuse esimees Ilze Petersone-Godmane.

Läti siseminister Rihards Kozlovskis rääkis, et majaelanikud pääsesid laupäeval korraks koju, et kaasa võtta dokumendid, ravimid, riided ja muu esmavajalik.

"Enamik neist ei tea, kus nad hakkavad edasi elama, kui maja tunnistatakse kasutuskõlbmatuks. 23 inimest on palunud ajutist peavarju Riia linnavalitsuselt," märkis Kozlovskis.

Päästjad teevad oma tööd ja asja uurib politsei, alustatud on kriminaalasi.