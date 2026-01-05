X!

Saaremaal aastakümneid leiba küpsetanud Karja Pagar lõpetab tegevuse

Toodete valik toidupoes on lai, kuid ostjad otsivad allahindlusi ja väiketootjal on raske konkurentsis püsida. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Toodete valik toidupoes on lai, kuid ostjad otsivad allahindlusi ja väiketootjal on raske konkurentsis püsida. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Saaremaal üle 30 aasta leiba tootnud Karja Pagar koondab 25 töötajat ja lõpetab aprillis oma tegevuse, sest ettevõtte omaniku Aivo Kanemägi sõnul on ääremaa ettevõttel üha keerulisem suurtootjatega konkurentsis püsida.

1993. aastal asutatud osaühing Karja Pagariäri toodab Saaremaal Karja külas vormileiba, põrandaleiba, saiu ja magusaid küpsetisi, kuid kõige suurema osa nende toodangust moodustab rukkileib.

Selle aasta aprilli alguses lõpetab ettevõte oma tegevuse ning teade 25 inimese kollektiivseks koondamiseks on töötukassale juba esitatud.

Aivo Kanemägi rääkis ERR-ile, et otsusel on palju põhjuseid, kuid suurim probleem on see, et Eesti mõistes pärapõrgus asuval väiketootjal on logistikakulud väga suured ning konkurents suurtootjatega on jaekaubandusturul tihe.

"Me ei suuda toota ja müüa nende hindadega, millega nemad tegutsevad. Mõne toote lõikes on hinnavahe juba kolm ja rohkem korda, siis on ju selge, et meie müük kukub, aga püsikulud jäävad. Logistika on kallis, seni oleme toime tulnud, aga praegu on seis selline, et me lihtsalt enam ei jaksa," tõdes Kanemägi.

Inimeste hinnatundlikkus on järjest süvenenud ja ettevõtja sõnul on tavahinnaga tooteid üha keerulisem müüa, sest ostjad otsivad allahindlusi, mille pakkumine käib väikeettevõttele üle jõu, sest müük ei kata kampaaniakulusid ära.

Karja Pagar on oma logistikat aastaid suuremate keskuste kaudu ise teinud, aga kui mahud on vähenenud, siis püsikulud on jäänud endiseks.

"Tahame lõpetada väärikalt, kõik oma kohustused katta ja et kellelegi võlgu ei jääks. Seoses sellega valisimegi praeguse ajahetke," sõnas Kanemägi.

Koondamisteate saanud töötajatest osa on Kanemägi sõnul õnneks pensioniikka jõudnud ja osa sinna varsti jõudmas, kuid neil, kellel on tarvis uus töökoht leida, see väga lihtne olla ei pruugi: Kuressaarde tööle käia on keeruline, lähiümbruses aga töökäsi tõenäoliselt ei otsita.

Kanemägi tõdes, et otsus tegevus lõpetada on kindel, kui just keegi äri üle ei peaks soovima võtta, kuid kuni aprilli alguseni jätkab ettevõte tootmist.

2024. aastal langes Karja Pagari müügitulu 17 protsendi võrra 1,16 miljoni euroni ning ettevõte jäi ligi 33 000 euroga kahjumisse.

Lõppenud aasta kolmandas kvartalis oli Karja Pagari maksustatav käive üle 280 000 euro ning maksuvõlgu neil ei ole.

Toimetaja: Karin Koppel

