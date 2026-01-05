X!

"Välisilm": mis seisus on Venemaa täiemahulise sõja neljanda aasta lõpus?

Välismaa
Foto: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

"Välisilm" uuris, millises seisus on Venemaa majanduslikult ja ühiskondliku meelsuse poolest neljanda täiemahulise sõja-aasta lõpusirgel.

"Kui me räägime rahast, siis seda (Venemaal) kindlasti jätkub. Kaitseks ja julgeolekuks, riigivõla teenindamiseks, mis üha kasvab, sest väljaminekud ei vähene ja seetõttu on eelarvepuudujääk üsna suur – selleks kõigeks raha on," lausus Carnegie Eurasia teadur Aleksandra Prokopenko.

Raha tuleb maksutõusude arvelt. 1. jaanuarist tõusis käibemaks kahe protsendi võrra 22 protsendini, alkoholi- ja tubakaaktsiis samuti.

"Inimesed suudavad maksta sõja eest. Ja neilt ei küsita, kas nad tahavad midagi maksta, neilt lihtsalt võetakse, mis vaja, selles mõttes on inimesed just nagu uus nafta," ütles Prokopenko.

Sõda aga nõuab mitte ainult raha, vaid ka inimesi. Möödunud aastal värbas Vene armee üle 400 000 inimese.

"Kõik, kes tahtsid sõdima minna, on kõige järgi otsustades juba sinna läinud. Regionaalsete boonuste ja lepingu allkirjastamise tasude tõstmiseks regioonidel samas raha ei ole. Putini kalkulatsioon, nii nagu mina sellest aru saan,  seisneb majanduslikus mõttes aga selles, et Ukrainal saavad ressursid lihtsalt varem otsa kui Venemaal," lausus Prokopenko.

Ma tahaksin küsida inimestelt Moskvas, mida nad arvavad sõjast, rahust ja tulevikust, kuid Venemaa ei soovi mind oma territooriumil näha, vähemalt mitte Eesti rahvusringhäälingu korrespondendina. Jääb üle ainult passida Tallinna bussijaamas ja oodata busse, mis toovad uudiseid ja meeleolusid Narva jõe tagant.

Mida soovisid endale ja teistele need inimesed, kes kogunesid vana aasta õhtul Moskva kesklinnas?

"Kõigepealt tugevat tervist, õnne, heaolu ja õitsengut. Et igas kodus valitseks headus, armastus ja vastastikune mõistmine," ütlesid Alina ja Svetlana.

"Tahaks, et oleks rahu riigi ja kogu maailma jaoks. See on peamine, mida tahaks. Ja et kõik head mõtted teostuks," lausus Viktor.

Kas aga Alina, Svetlana ja Viktori sõnad peegeldavad kogu Vene ühiskonna meeleolusid?

"Vähemalt alates 2025. aasta keskpaigast soovib isegi ametlike Vene sotsioloogiateenistuste andmetel rohkem kui pool venelastest, et sõda juba lõpuks lõppeks. Täiesti selge, et Kreml kuuleb seda soovi ja mõistab seda, aga Putin ei taha seda vastu võtta. Tema isiklik seisukoht on siin teravas vastuolus elanikkonna enamuse seisukohaga," ütles politoloog Ivan Preobraženski.

On aga ka need, kelle jaoks siin mingit vastuolu ei ole.

"Me tahame, et sõda lõppeks juba kiiremini meie võiduga ja et oleks rahu kõikjal maailmas. Tuleb, tuleb kindlasti (rahu 2026. aastal)! Sest me võitleme ja pingutame õige asja eest ja võit on meiega. Me võitleme rahu ja õitsengu eest kogu maailmas. Soovin kõigile head uut aastat ja tervist!" lausus Aleksandr.

Keegi ei tea, kuidas ja kas üldse lõppeb sõda sel aastal, aga parlamendivalimised Venemaal tulevad sel sügisel kindlasti.

"Venemaal on üsna suur sõjavastaste kogukond, kes tegutseb esimesel võimalusel. Me näeme seda kampaanias, mida üritavad korraldada Vene niinimetatud isehakanud opositsionäärid väljaspool Venemaad. Me näeme osa sellest kogukonnast 2026. aastal duumavalimiste imiteerimise ajal, mil osa inimestest Venemaal usub, et midagi on võimalik mõjutada," rääkis Preobraženski.

Kui populaarsed on aga Venemaal need, keda Ivan Preobraženski kutsub "isehakanud opositsionäärideks"? Hetkel tegutseb väljaspool Venemaad neli organisatsiooni, mille on asutanud Vene demokraadid eksiilis – Sõjavastane komitee, mida toetab Mihhail Hodorkovski; Free Russia Foundation, mille näoks on Vladimir Kara-Murza; Aleksei Navalnõi ja tema kaaslaste asutatud Korruptsioonivastane fond, mille praegu juhib Leonid Volkov, ning Vaba Venemaa Foorum Garri Kasparoviga eesotsas.

"Piiri taga teatakse nimesid, nagu Kara-Murza, Šulman, Kasparov ja Hodorkovski üsna hästi. Aga Venemaa elanikkond neid inimesi ei tunne – no kes on Kara-Murza enamiku elanike jaoks? Ma kahtlen, kas paljud üldse seda nime teavad. Või siis on neil nimedel tugev miinusmärk, nagu näiteks Hodorkovskil," lausus rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Igor Gretski.

Sellele vaatamata püüab Venemaa demokraatlik opositsioon eksiilis võidelda Putini režiimi vastu, kuid selle opositsiooni liidrid ei suuda kokku leppida paljudes olulistes küsimustes.

"Kõigi nende jaoks, kes end esitlevad Vene poliitikutena emigratsioonis, on suureks probleemiks rääkida sõjast Ukrainas. On olemas Kasparovi Vaba Venemaa Foorum, mis seisab Ukraina igakülgse toetamise eest, sealhulgas relvade tarnimise eest Ukraina kaitseväele. Ma kardan, et kõik teised avaliku elu tegelased on kas selle vastu või väldivad sellele küsimusele vastamist," ütles Gretski.

Ukraina absoluutne toetamine on oluline kriteerium Vene demokraatlike jõudude platvormi osalemiseks Euroopa Nõukogu Parlamendi Assamblee juures. Platvorm peab esindama neid venelasi, kes on selgelt Putini režiimi vastu ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse poolt.

"Millisena see tuleb luua – sellest pole ettekujutust ei ENPA juhtkonnal ega vene poliitilisel opositsioonil. Kes seal peab olema ja keda esindama? Teine küsimus on muidugi legitiimsuse küsimus, sest pole ühtegi vene poliitilise paguluse tegelast, kellel oleks mingigi mandaat vene elanikkonnalt," lausus Gretski.

Sellele vaatamata peab platvorm olema loodud juba jaanuari lõpuks.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:41

Egiptus vajas lisaaega, Nigeeria pääses lihtsamalt

23:19

Kregor Hermeti karjäär jätkub Dijoni klubis

22:40

Saks: tundub, et Trumpil ei ole Venezuelas ega mujal maailmas kindlat plaani

22:34

Vassiljev hooaja eel: tundub, et auke koosseisus ei ole, aga kõike võib juhtuda

22:31

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

22:10

Bulgaaria võttis uue aasta alates kasutusele euro

22:00

"Välisilm": mis seisus on Venemaa täiemahulise sõja neljanda aasta lõpus?

21:54

Eesti korvpallinoored kaotasid koduse turniiri esikohamatšis Lätile Uuendatud

21:53

ETV spordisaade, 5. jaanuar

21:45

"Välisilm" lahkas Venezuelas toimuvat

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

13:06

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

20:38

Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis Uuendatud

08:03

Times: Iraani juht kavatseb rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse

06:53

Trumpi sõnul on võim Venezuelas USA käes

04.01

Sõja 1411. päev: Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

12:38

Haapsalu kinnisvaraturg vaagub hinge

18:12

Galerii: Maduro toodi New Yorgi kohtumajja Uuendatud

14:50

Siim Kallas: Ameerika on maailma jõud, oleks väga rumal neid põlastada

10:59

Steven-Hristo Evestus: prokuratuur võiks politseijuhtidelt vabandust paluda

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

ilmateade

loe: sport

23:41

Egiptus vajas lisaaega, Nigeeria pääses lihtsamalt

23:19

Kregor Hermeti karjäär jätkub Dijoni klubis

22:34

Vassiljev hooaja eel: tundub, et auke koosseisus ei ole, aga kõike võib juhtuda

22:31

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

loe: kultuur

18:56

Pompidou keskus Pariisis toob ekraanile Balti dokumentaalfilmi suurprogrammi

18:49

Kunstihoone portsendikunsti konkursi võidutöö raames hakatakse tasuta suppi jagama

16:56

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

loe: eeter

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:14

Säm: 2025. aasta oli üllatuste aasta

15:07

ETV alustab teleaastat uute kohtumistega

11:51

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (05.01.2026 18:00:00)

18:35

Haanja suusakeskuse suusarajad on nüüd tasulised

17:55

Elmar Vaheri kaitsja Margus Kurm soovib, et prokuratuuri tegevusele annaks hinnangu parlament

15:25

Raadiouudised (05.01.2026 15:00:00)

15:25

Järvan: lume väljavedu algab, kui kõnniteedele tekivad lumevallid

12:25

Raadiouudised (05.01.2026 12:00:00)

11:55

Teatrid piletihinda ei tõsta, aga pakuvad näiteks võimalust soetada toetajapilet

10:00

EL: Venezeuela inimeste tahet peab austama

10:00

Kaupmehed: alkoholimüügi languse üks põhjus on inimeste terviseteadlikkus

10:00

Tallinna Filmilinnaku esimese stuudiokompleksi ehitamine võiks alata eeloleva suve lõpul

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo