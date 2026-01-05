X!

Koalitsiooninõukogu otsustas alustada kõnelusi presidendikandidaadi leidmiseks

Eesti presidendivalimised 2021
Eesti presidendivalimised 2021
Alanud aasta esimesel koalitsiooninõukogu kokkusaamisel otsustati alustada konsultatsioone presidendikandidaadi leidmiseks. Vabariigi presidendi valimised toimuvad suve lõpus.

Koalitsioon soovib, et presidendi valiks riigikogu ning debatt kandidaadi leidmiseks algaks veebruaris.

"See on põhiseaduslikult parlamendile antud kohustus Nii, et me loodame, et enne saab olema väga laiapindne debatt millega juba veebruaris alustada," lausus Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo.

Kui presidendi valib riigikogu, siis on koalitsioonil suurem võimalus rääkida kaasa presidendikandidaadi leidmisel. Kui president jääb riigikogus valimata ja riigipea valib valimiskogu, kuhu kuuluvad ka omavalitsuste esindajad, siis on paremad võimalused kandidaadil, keda toetavad pigem Isamaa ja Keskerakond

"On juba räägitud sellest, et iga hinna eest soovib Reformierakonna valitsus endale kuuleka presidendi monteerida Kadriorgu, kes muutuks nii-öelda vaikimisi või tagakiitvalt nende poliitika legaliseerijaks," sõnas Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

"Reformierakond teeb kõik selleks, et Eesti saaks tugeva presidendi endale, kes on julgeolekus ja välisküsimustes kompetentne., pädev ja tasakaalukas," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

Poliitikud ühegi võimaliku uue kandidaadi nime "Aktuaalsele kaamerale" ei nimetanud. Üheks võimaluseks on näiteks see, et presidendina jätkab Alar Karis. Reinsalu ütles, et koalitsioon sellist varianti ei soovi. Õnne Pillak ütles, et tegu on spekulatsiooniga.

"Me oleme näinud viimastest nädalatest tänase poliitilise juhtkonna varjatud katset praegust riigipead tühistada. See kindlasti ei ole aktsepteeritav," lausus Reinsalu.

"See on Urmas Reinsalu spekulatsioon ja võib-olla sellepärast, et ta ise soovib presidendiks saada ja siis otsid teistes vigu, aga ei. Me ei ole pisendanud istuvat presidenti," lausus Pillak.

Selleks, et president saaks riigikogus valitud on vaja 68 saadiku toetust. Selle saaks kokku siis, kui koalitsiooni toetaksid opositsiooni kuuluvad sotsiaaldemokraadid ja lisa tuleks ka akna-aluste hulgast. Kokkuleppeid sõlmitud ei ole, ütles Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Tanel Kiik.

"Eks poliitikud ikka suhtlevad ja kuluaari taga vestlusi on ikka olnud. Kindlasti ei ole koalitsioonil praegu sellist jõuõlga ega ka moraalset autoriteeti nende enda poolt mingit kandidaati välja käia, kes saaks kohe vajalikud hääled kokku," sõnas Kiik.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

