Läänemets: sotsideta presidenti parlamendis valida ei saa

Lauri Läänemets
Lauri Läänemets Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et kui riigikogus soovitakse järgmine president ära valida, on kaalukeeleks sotsiaaldemokraadid. Tema erakonnakaaslane Raimond Kaljulaid lisas, et kui Reformierakond ja Eesti 200 tulevad välja oma kandidaadiga, siis ei saa see inimene toetust, sest tal oleks ebapopulaarse koalitsiooni "Juuda suudluse" märk küljes.

"Sotsiaaldemokraadid kindlasti osalevad ühisosa otsimises, mis viiks presidendi äravalimiseni riigikogus, nii nagu põhiseaduse peamine mõte on. Meie jaoks ei ole välistatud tänase presidendi Alar Karise tagasivalimine ega paljud teised kandidaadid, kelle nimedest juba avalikkuses räägitud on," kirjutas Läänemets sotsiaalmeedias.

"Arvestades riigikogus olevat poliitilist ühisosa ja mitmete erakondade hoiakuid teineteise suhtes on selge, et ilma sotsiaaldemokraatideta presidenti parlamendis valida ei saa. Varasematele valikutele mõeldes on raske ette kujutada, et (Henn) Põlluaasa ja (Kersti) Kaljulaidi isikutel suurt kattuvust oleks," lisas ta.

Presidendi valimiseks riigikogus on vaja vähemalt 68 häält.

"Hetkeseis: Reformierakond – 39, Sotsiaaldemokraadid – 14, E200 – 13, Isamaa – 11, EKRE – 10, Keskerakond – 8, akna all – 6. Matemaatiliselt kõige tõenäolisem kokkulepe saab sündida koalitsiooni, sotsiaaldemokraatide ja paari akna all istuva saadiku vahel."

Läänemets ütles, et vaadates eilseid kommentaare, siis on näha, et Reinsalu mõistab, et Isamaal riigikogus mingit tõsist võimalust presidendi valikus kaasa rääkida ei ole.

"Sellepärast eelistatakse valijameeste kogu, kus nende positsioon mõnevõrra parem on. Olen aga seisukohal, et ühisosa otsimisest kindlate kokkulepeteni enne suve algust võimalik jõuda ei ole. Mis saab tänasest valitsuskoalitsioonist suve lõpuks kui presidendivalimised toimuvad, ei tea keegi. Eelduslikult kaotab valitsus sellel perioodil parlamendis enamuse ning pole teada, millisest koalitsioonist või võimalikust presidendivalimise matemaatikast me üldse rääkida saame."

Riigikogus kokkuleppimisel on ka Läänemetsa sõnul teine eeldus.

"Ühine kandidaat tähendab võimalikult suurt ühisosa parlamendis, mitte valitsuskoalitsiooni eelistuse heakskiitmist. Varasem praktika näitab, et sellised ettepanekud võivad kiiresti liiva joosta. Edaspidiseks soovitan presidendivalimiste puhul kõiksugu koalitsiooninõukogu arutelud kõrvale jätta."

Kaljulaid: koalitsiooni kandidaadil oleks Juuda suudluse märk

Läänemetsale sekundeeris tema erakonnakaaslane Raimond Kaljulaid. Ta kirjutas, et koalitsioonierakondade Reformierakonna ja Eesti 200 teade, et nad on otsustanud koalitsiooninõukogus midagi presidendivalimiste osas, näitab, et need kaks erakonda on paraku reaalsustaju kaotanud.

"Nad lihtsalt ei saa aru, mis Eesti ühiskond neist arvab ja mõtleb ja kuivõrd vähe on nende suhtes usaldust ka parlamendi kolleegide seas. Seda usaldust pole kunagi ühegi valitsuse suhtes olnud nii vähe."

Kaljulaid märkis, et kahe erakonna peale kokku ühiskonnas 12 protsenti toetust omava valitsuse koalitsiooninõukogul pole mingit võimalust eest vedada protsessi, mille tulemusel tuleb jõuda rIigikogu kahekolmandikulise enamuseni.

"Milline tõsiseltvõetav inimene sooviks kandidaadina selles avantüüris osaleda?
Sellise otsuse ning arutelu toomine koalitsiooninõukogusse ei saa olla muud kui poliitiline mäng, mitte tõsine ettevõtmine. Veel enam, paraku on praktiliselt võimatu selle protsessi eestvedajana näha Reformierakonda, mis on minevikus suutnud korraga välja tulla kahe omavahel konkureeriva kandidaadiga ja tekitanud eepilise segaduse."

Kaljulaid leidis, et kui koalitsioon kellegi välja pakub, siis see inimene ei saa toetust, sest koalitsioonil puudub usaldus ja koalitsiooni soovitus kuitahes väärikale kandidaadile oleks paraku sellele inimesele Juuda suudluseks.

Presidendivalimised toimuvad 2026. aasta hilissuvel ja vajadusel ka sügisel, kui parlamendis ei õnnestu presidenti ära valida ja valik läheb valijameeste kogusse.

Toimetaja: Urmet Kook

