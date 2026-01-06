X!

Perearstide juht hoiatab gripiravim Tamiflu nappuse eest

Gripiravim.
Gripiravim. Autor/allikas: Priit Luts/ERR
Perearstide seltsi juhatuse liige Alina Terep hoiatas, et gripiravim Tamiflu niivõrd hoogsa väljakirjutamise tagajärjel võib Eestis tekkida selle defitsiit ning tema soovitusel tuleks seda välja kirjutada ainult riskirühmadesse kuuluvatele inimestele.

"Kui haigestumine grippi säilib samal tasemel, mis oli detsembris ja arstid kirjutavad seda rohtu sama lahkelt, siis on oodata ravimidefitsiiti. Esimene tõsisem samm selle defitsiidi ärahoidmiseks oleks tegelikult ravimi väljakirjutamise piiramine ehk siis tuleks kirjutada tuleks välja ainult riskirühma patsientidele nii profülaktika kui ka ravi eesmärgil," ütles Terep ERR-ile.

Ta selgitas, et vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustele ja ka teistele ravijuhenditele ei ole see preparaat näidustatud tervele lapsele ega täiskasvanule. "Ma mõtlen siis nendel, kellel ei ole kaasuvaid tõsiseid haigusi, nagu näiteks astma, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, neerupuudulikkus ja nii edasi. Ehk siis muidu tervete inimeste puhul Tamiflu ei too nii palju kasu, ei profülaktika eesmärgil ega ei lühenda päris gripi haigestumist," tõdes perearstide juht.

Tamiflud ehk oseltamiviiri kasutatakse WHO soovituste järgi raske või progresseeruva gripi korral, soovitavalt 48 tunni jooksul, kuid vajadusel kuni viis päeva pärast sümptomite ilmnemist.

Kuna ravi on väga viirusspetsiifiline ega toimi teiste viiruste korral, tuleb enne ravimi kasutamist diagnoos laboratoorselt kinnitada. See on loonud olukorra, kus perearstid kirjutavad seda ravimit välja vaid juhul, kui inimene teeb kas laboris või ka kodus kiirtesti. Lisaks on ebaselge, kas selle ravimi retsepti saab paluda ka perearsti nõuandeliinil vastavalt arstilt.

"Meil praegusel hetkel ei ole sihukest ühist ravijuhendit, mis oleks Eestile eraldi adapteeritud, tõenäoliselt seetõttu, et WHO soovitused on päris põhjalikud. Jah, lähenemine selle retsepti vormistamisel erinevate arstide poolt võib olla erinev," rääkis Terep.

Ravijuhendite koostamine ja uuendamine kuulub Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi ning tervisekassa pädevusse. Terviseamet rõhutas, et nemad ei saa üksinda väljastada ravisoovitusi ega otsustada, kellele ja milliseid ravimeid tuleb välja kirjutada, iga konkreetse patsiendi haiguskulu hindamise ning vajaliku ravi, sealhulgas oseltamiviiri väljakirjutamise otsuse teeb arst.

Toimetaja: Mait Ots

