Gripi levik on jõudnud Eestis epideemilisele tasemele

Viimase nädalaga on lisandunud umbes 2000 grippi haigestunut. Arstid soovitavad pühade ajal haiguskahtluse korral küllaminekutega ettevaatlik olla ja jätkuvalt on abi veel ka vaktsineerimisest.

Perearsti nõuandeliin 1220 on jõudnud rekordtaseme lähedale, võttes vastu juba üle tuhande kõne päevas, millest suur osa on seotud grippi haigestumisega. Sel aastal algas viiruste hooaeg umbes kuu aega varem. Hooaja algusest on haiglasse sattunud üle 200 inimese ja registreeritud on ka viis surmajuhtumit.

"Viimase nädalaga meil juurde tulnud umbes 2000 grippi haigestunut ja need on esialgsed andmed. Kui me räägimejuurdekasvust, siis on umbes 27 protsenti. Tegelikult on epideemiline levik alanud ja viirus levib meil igal pool laialdaselt kõikides maakondades ja kõikides vanusrühmades," lausus terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova.

"Iga nädalaga tegelikult tõuseb haigestumine nii gripiviirustesse kui ka teistesse ägedate hingamisteede viirustesse, näiteks mükoplasma pneumoonia, mille iseloomulikuks tunnuseks on kuiv ärritav köha," ütles perearst Jelizaveta Kaledina.

Domineerivad A-gripiviiruste endine pandeemiline tüvi H1N1 kui ka uus variant H3N2.

"Esialgselt me väga kartsime, et see variant ei klapi vaktsiinitüvega ja me kartsime, et vaktsiini efektiivsus on madalam, aga viimased uuringud, mis on viidud läbi just viimastel nädalatel ja avalikustatud Suurbritannias, Iirimaal ja Norras, näitasid, et vaktsiin ikka hästi kaitseb ja eriti hästi ta kaitseb raskete tüsistuste eest ja surmajuhtumite eest," sõnas Sadikova.

Perearsti sõnul on tänavu rohkem inimesi end gripivaktsiiniga kaitsnud.

"Kui küsida, kas veel tasuks vaktsineerida, siis meie vastus on kindel jah, sest gripihooaeg on pikk. Praegu justkui liigume sinna kõrghooaja juurde, aga ka kevadel ja isegi suvel on olnud registreeritud gripihaigust," lausus Kaledina.

Kuna haiguste tippajal on raske arstile pääseda, siis esimesed soovitused saab perearsti nõuandetelefonilt või otse apteekrilt.

"Me saame ka anda võib-olla hinnangu, et kui tõsine see on. Kui me ütleme, et seda omal käel lahendada ei saa, siis vajadusel suuname arsti poole. Apteek mõnes mõttes on ka selline filter, et kui on kergem mure, siis apteegist kindlasti abi saab," sõnas Südameapteegi proviisor Martin Kiik.

Tallinnas ja Tartus toimivad ööpäevaringsed valveapteegid, kuid teistes piirkondades tuleb arvestada, et pühade ajal tuleb apteeki pääsemist oodata. Apteeker aga ei soovita igaks juhuks eriti palju ravimeid koju varuda.

"Kõige tavalisemad asjad on ikkagi valu ning palaviku vastased ravimid ja need on üldjuhul inimestel ka tegelikult juba olemas. Kui perekonnas on erinevas vanuses inimesi, siis on võib-olla vajalik, et lastele üks variant, täiskasvanutele teine. Muid ravimeid, ma arvan, ei pea kodus alati olema. Nad lõpuks aeguvad, kui kasutust ei leia ja ravimite kasutus peaks olema ikkagi eesmärgipõhine. See, et jään haigeks ja söön enda kapi tühjaks, ei ole ka õige," sõnas Kiik.

Perearst soovitab teha ka gripitesti, sest tulemusest sõltuvalt erineb ka ravi.

"Ravi on erinev ja gripiviiruse puhul on olemas siis ravim, mille nimi on Ozeltamivir - see on siis toimaine. Enamik inimesi teab seda Tamiflu nime all ja me praegu ikkagi soosime sellist lähenemist, et pigem ravime riskigruppe. Küll aga on tulnud info, et Tamiflud on Eestis piisavalt ja võiks kaaluda ravi alustamist esimestel päevadel suhteliselt paljudel haigetel," ütles Kaledina.

Pühade ajal soovitavad arstid haiguskahtluse korral kodus püsida ja eriti hoiduda külastamast lastega peresid või vanemaealisi. Terviseamet loodab, et tänu koolivaheajale hakkab peatselt haigestumiste arv stabiliseeruma.