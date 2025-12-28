X!

Regionaalhaigla EMO on hädas gripihaigete suure hulgaga

Eesti
Marit Märk
Marit Märk "Terevisioonis" Autor/allikas: ERR
Eesti

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) on pühade ajal järsult kasvanud gripihaigete pöördujate hulk, mis on EMO üle koormanud. Seepärast palub EMO ülemarst-juhataja Marit Märk inimestel esmaste sümptomite korral siiski oma perearsti või nõuandeliiniga ühendust võtta.

"Me tahaksime suunata neid patsiente õigetele teekondadele, et nad alustaksid perearstist või nõuandeliinist enne, kui nad erakorralise meditsiini osakonda tulevad," ütles Märk pühapäeval ERR-ile.

"Regionaalhaigla EMO-s on kogu pühade aeg on olnud väga-väga intensiivne töö, pöördumiste arv on igapäevaselt üle 250 ja hetkel on fooniks see, et gripilaine on jõudnud haripunkti ja hospitaliseerimist vajavad eakad grippi haigestunud patsiendid," rääkis Märk. Tavaliselt on tema sõnul pöördumiste arv pisut üle 200 päevas.

Kuna pühade ajal on perearstikeskused suletud, siis võiks esmalt helistada perearsti nõuandeliinile ja Tallinnas on avatud ka valvekliinik, kuhu on võimalik digiregistratuuri kaudu registreeruda ning arsti ja pereõe vastuvõtule saada, selgitas Märk.

"Seal peaks toimuma selekteerimine enne, kui tullakse erakorralise meditsiini osakonda," ütles ta.

Arsti sõnul tuleks esmalt alustada sümptomeid leevendava raviga ja kui tõesti sümptomid süvenevad ja võib kahtlustada kopsupõletiku teket, siis on põhjendatud EMO-sse pöördumine.

"Gripp on viirushaigus ja üldiselt noor terve inimene võiks seda põdeda kergemal kujul selles mõttes, et tüsistusi tekib harva. Aga klassikalises mõttes – hoida rahu, mitte väljas käia, mitte ka teisi nakatada, võtta paratsetamooli, ibuprofeeni palaviku alandamiseks, tarbida rohkem vedelikku kui higistatakse ja tõesti, kui tekib köha-nohu, siis järgida apteegisoovitusi, mida nohu ja köha korral sümptomite leevendamiseks kasutada," rääkis Märk.

"Aga jah, kui palavik kestab juba üle kolme päeva ja köha intensiivistub, siis on põhjendatud pöördumine, et tuleks täiendavalt teha röntgenpilti. Ja homme on juba esmaspäev, kui peaks ka perearstikeskused olema avatud – et kui ikka mingi mure on, siis alustada sealt ja alles siis pöörduda EMO-sse," kordas ta.

Lisaks soovitas doktor Märk ka vaktsineerimist: "Jätkuvalt on põhjendatud ka gripi vastu vaktsineerimine, kuna gripihooaeg on küll hetkel haripunktis, aga gripitüved talve ja kevade jooksul vahelduvad ning haigestumine võib kesta kuni märtsini, vahest on ka aprillis puhanguid olnud. Nii et veel ei ole hilja gripi vastu vaktsineerida. Seda eelkõige just riskirühma patsientidel, eakamatel ja krooniliste haigustega patsientidel. Aga ka noor ja terve inimene võib gripi vastu vaktsineerida, et mitte olla nakkusohtlik ja põdeda seda haigust kergemini."

Arvestades lähenevaid pidustusi pidas Märk õigeks, et haiged hoiduksid suurematest rahvakogunemistest.

"Kuna aastavahetus on tulemas ja toimuvad perekondlikud kokkusaamised, siis julgustan enne, kui sellistele suurematele kogunemistele minna ja kui on nohu ja köha sümptomeid või palavikku, siis ennast testima. Apteegis on kiirtestid olemas ja kui tõesti test näitab positiivset tulemust, on see gripp või Covid, siis vältida suurtes seltskondades ja üritustel osalemist, et selliseid puhanguid ennetada," rääkis PERH-i EMO juht.

Toimetaja: Mait Ots

