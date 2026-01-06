WSJ: Maduro kinninabimine andis tugeva hoobi Kuuba luureteenistuse mainele

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et külma sõja ajal olid Kuuba luureohvitserid kõrges hinnas ning aitasid kaitsta mitmeid riigijuhte. Kommunistliku režiimi luureteenistus ei suutnud aga takistada Nicolas Maduro vahistamist ning Havanna teatel tapsid USA väed 32 Kuuba luureohvitseri.

USA eliitväed võtsid filigraanselt ellu viidud operatsiooni käigus kinni Maduro koos abikaasaga ning see võttis Kuuba luurelt varasema võitmatuse aura. Kuuba kommunistlik valitsus teatas, et Maduro tabamise käigus tapeti 32 ohvitseri.

"See on Kuuba lüüasaamine ja näitab selle nõrgenemist, tuues esile selle julgeolekuprotseduuride haavatavusi," ütles Kuuba ekspert Maria Werlau ajalehele The Wall Street Journal.

Külma sõja ajal tegi Kuuba luure koostööd KGB-ga ning omas Lõuna-Ameerikas ulatuslikku võrgustikku. Pärast NSVL-i lagunemist viskas aga Venezuela Kuuba julgeoleku- ja luureteenistusele finantsilise päästerõnga.

"Kuuba luureteenistused suutsid alati tegutseda üle oma võimete," märkis erus olev USA sõjaväeluure ohvitser Cedric Leighton.

Kuuba üksused ei suutnud aga seekord Madurot kaitsta.

"Mis veelgi hullem, nad ei suutnud ameeriklastele ka mingit kahju tekitada. See tähendab, et kuubalased polnud seal, kus nad pidid olema, ega omanud vajalikku jõudu," tõdes Mehhiko endine välisminister ja mitme Kuuba teemalise raamatu autor Jorge Castaneda

Kuuba julgeolekuorganitega kursis olevad inimesed hindavad, et Madurot kaitses ligi 140 Kuubast pärit julgeolekutöötajat. Venezuela tähtis kindral Vladimir Padrino ütles, et USA tappis suure osa Maduro julgeolekumeeskonnast.

Hispaanias elav Kuuba ajakirjanik Carlos Cabrera Perez rääkis, et Venezuelas asunud Kuuba meeskonda juhtisid Kuuba sõjaväeluure veteranid, nende hulgas oli ka Asdrbal de la Vega. Ta saatis varem varjuna Madurot, tema saatus pole teada.

"Kõrged Kuuba sõjaväeluureohvitserid teostavad järelevalvet ka Venezuela tohutu julgeolekuaparaadi üle. Nad on kõige usaldusväärsemad, nad on Raul Castro inimesed," ütles Kuuba ekspert Luis Domínguez.

Leighton märkis, et endise KGB ohvitserina näeb Vladimir Putin palju vaeva, et hoida oma liikumist, elukohta ja tööruume saladuses.

"Igapäevased harjumused ja rutiin, muutuvad riigijuhtide haavatavuste ärakasutamiseks ülimalt oluliseks. Nii oli see ka Maduro puhul. Kui sa tõesti püüad vältida tabamist, lähed kohta, millest inimestel pole aimugi. See on imestava panev, miks Maduro ei läinud mõnda silmapaistmatusse korterisse keset Caracast või maapiirkonda," ütles Leighton.