X!

WSJ: Maduro kinninabimine andis tugeva hoobi Kuuba luureteenistuse mainele

Välismaa
USA kopterid Venezuela pealinnas Caracases
USA kopterid Venezuela pealinnas Caracases Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et külma sõja ajal olid Kuuba luureohvitserid kõrges hinnas ning aitasid kaitsta mitmeid riigijuhte. Kommunistliku režiimi luureteenistus ei suutnud aga takistada Nicolas Maduro vahistamist ning Havanna teatel tapsid USA väed 32 Kuuba luureohvitseri.

USA eliitväed võtsid filigraanselt ellu viidud operatsiooni käigus kinni Maduro koos abikaasaga ning see võttis Kuuba luurelt varasema võitmatuse aura. Kuuba kommunistlik valitsus teatas, et Maduro tabamise käigus tapeti 32 ohvitseri.

"See on Kuuba lüüasaamine ja näitab selle nõrgenemist, tuues esile selle julgeolekuprotseduuride haavatavusi," ütles Kuuba ekspert Maria Werlau ajalehele The Wall Street Journal

Külma sõja ajal tegi Kuuba luure koostööd KGB-ga ning omas Lõuna-Ameerikas ulatuslikku võrgustikku. Pärast NSVL-i lagunemist viskas aga Venezuela Kuuba julgeoleku- ja luureteenistusele finantsilise päästerõnga. 

"Kuuba luureteenistused suutsid alati tegutseda üle oma võimete," märkis erus olev USA sõjaväeluure ohvitser Cedric Leighton. 

Kuuba üksused ei suutnud aga seekord Madurot kaitsta. 

"Mis veelgi hullem, nad ei suutnud ameeriklastele ka mingit kahju tekitada. See tähendab, et kuubalased polnud seal, kus nad pidid olema, ega omanud vajalikku jõudu," tõdes Mehhiko endine välisminister ja mitme Kuuba teemalise raamatu autor Jorge Castaneda

Kuuba julgeolekuorganitega kursis olevad inimesed hindavad, et Madurot kaitses ligi 140 Kuubast pärit julgeolekutöötajat. Venezuela tähtis kindral Vladimir Padrino ütles, et USA tappis suure osa Maduro julgeolekumeeskonnast.

Hispaanias elav Kuuba ajakirjanik Carlos Cabrera Perez rääkis, et Venezuelas asunud Kuuba meeskonda juhtisid Kuuba sõjaväeluure veteranid, nende hulgas oli ka Asdrbal de la Vega. Ta saatis varem varjuna Madurot, tema saatus pole teada. 

"Kõrged Kuuba sõjaväeluureohvitserid teostavad järelevalvet ka Venezuela tohutu julgeolekuaparaadi üle. Nad on kõige usaldusväärsemad, nad on Raul Castro inimesed," ütles Kuuba ekspert Luis Domínguez. 

Leighton märkis, et endise KGB ohvitserina näeb Vladimir Putin palju vaeva, et hoida oma liikumist, elukohta ja tööruume saladuses. 

"Igapäevased harjumused ja rutiin, muutuvad riigijuhtide haavatavuste ärakasutamiseks ülimalt oluliseks. Nii oli see ka Maduro puhul. Kui sa tõesti püüad vältida tabamist, lähed kohta, millest inimestel pole aimugi. See on imestava panev, miks Maduro ei läinud mõnda silmapaistmatusse korterisse keset Caracast või maapiirkonda," ütles Leighton.

Toimetaja: Karl Kivil

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:09

Toitumisnõustaja: tervislikku toitu võib palju süüa

12:05

Parempoolsete uueks kommunikatsioonijuhiks saab Ekvard Joakit

11:57

Aasta putukas ilmestab konflikti majandushuvide ja elurikkuse vahel

11:54

Õiguskomisjon hakkab tõenäoliselt prokuratuuri tegevust arutama

11:35

KUULA | "Võimla". Olümpiamõtted, korvpall ja spordiaasta

11:31

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

11:24

Kolmapäeval kell 11 "Otse uudistemajast" Kristjan Järvan

11:17

Chelsea toob uue peatreeneri Prantsusmaa liigast

11:16

Läänemets: sotsideta presidenti parlamendis valida ei saa

10:58

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

05.01

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

05.01

Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis Uuendatud

05.01

Haapsalu kinnisvaraturg vaagub hinge

05.01

Siim Kallas: Ameerika on maailma jõud, oleks väga rumal neid põlastada

05.01

Galerii: Maduro toodi New Yorgi kohtumajja Uuendatud

05:50

Meedia: Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla

05.01

Taani peaminister: Trump mõtleb Gröönimaa ülevõtmist tõsiselt

04:54

Parts Venezuelast: Eesti välispoliitika on liiga tormakas

05.01

Saaremaal aastakümneid leiba küpsetanud Karja Pagar lõpetab tegevuse

05.01

Steven-Hristo Evestus: prokuratuur võiks politseijuhtidelt vabandust paluda

ilmateade

loe: sport

11:35

KUULA | "Võimla". Olümpiamõtted, korvpall ja spordiaasta

11:17

Chelsea toob uue peatreeneri Prantsusmaa liigast

10:58

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada

10:25

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

loe: kultuur

11:31

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

10:07

Riigile pärandatud Edgar Valteri talu võib saada uue elu kunstiresidentuurina

08:49

Riste Sofie Käär: valesti tegemine toimib väga hästi

08:19

Keelesäuts. Siilkott kotitseb

loe: eeter

12:09

Toitumisnõustaja: tervislikku toitu võib palju süüa

11:31

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

10:07

Riigile pärandatud Edgar Valteri talu võib saada uue elu kunstiresidentuurina

05.01

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

Raadiouudised

09:55

Taani peaminister Gröönimaast: piire ei tohi jõuga muuta

09:40

Külm ilm tõi varjupaikadesse uusi abivajajaid

09:40

Mitmel pool sajab lund

09:20

Raadiouudised (06.01.2026 09:00:00)

05.01

Päevakaja (05.01.2026 18:00:00)

05.01

Haanja suusakeskuse suusarajad on nüüd tasulised

05.01

Elmar Vaheri kaitsja Margus Kurm soovib, et prokuratuuri tegevusele annaks hinnangu parlament

05.01

Järvan: lume väljavedu algab, kui kõnniteedele tekivad lumevallid

05.01

Raadiouudised (05.01.2026 15:00:00)

05.01

Raadiouudised (05.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo