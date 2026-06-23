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Läänemets: nüüd on selgus ja erakonnad saavad presidendikandidaati otsida

Eesti
Lauri Läänemets.
Lauri Läänemets. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets sõnas, et president Alar Karise otsust mitte kandideerida teiseks ametiajaks tuleb austada ja erakonnad saavad nüüd edasi liikuda. Läänemetsa sõnul peaks valitsusliit peatselt erakondade esindajad laua taha kutsuma, et alustada taas konsultatsioone võimalike kandidaatide üle.

Läänemetsa sõnul on erakondadel peale presidendi otsust võimalik edasi liikuda ning avada uued läbirääkimised.

"Esiteks on nüüd asjades selgus ning põhimõtteliselt on kõigil parlamendierakondadel võimalik ühiselt uuesti laua taha istuda ja koos presidendikandidaati otsida. Traditsioon on selline, et tuleb vaadata valitsusliidu poole, sest neil on parlamendis kõige rohkem kohti ja president tuleks valida parlamendis. Ma arvan, et valitsusliit peaks erakondade esindajad lähiajal kokku kutsuma, et konsultatsioone uuesti aktiivselt alustada," lausus Läänemets kommentaaris ERR-ile.

Läänemetsa hinnangul oleks kõige targem otsida erakondade vahel ühisosa, et president ikkagi riigikogus valitud saaks.

"Parlamendis on presidendi valimiseks vaja paljude erinevate erakondade toetust. Praegu on võimalik, et välja arvatud EKRE-l, ei ole ühelgi teisel erakonnal uues olukorras oma kandidaati. Kui valitsusliit meid kokku kutsub, saab arutelusid pidada. See ei tähenda, et presidendikandidaat peab tulema valitsusliidu poolt. Ma räägin lihtsalt sellest, et protsessi ennast peaks juhtima pigem valitsusliit," sõnas sotsiaaldemokraatide esimees.

Läänemets aga ei soovinud spekuleerida, mis on president Karise põhjused, miks ta teiseks ametiajaks uuesti kandideerida ei soovi.

"Kui president on öelnud, et ta enam uuesti ei kandideeri, siis me austame seda. Alar Karis on väga suure töö ära teinud ning on olnud Eesti president väga keerulistel aegadel, alates koroonakriisist ja lõpetades Ukraina sõjaga. Suur tänu talle selle eest!" ütles Läänemets.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Intervjueeris Margus Muld

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