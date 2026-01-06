Trumpi administratsioon suunab tuumaenergiasse 2,7 miljardit dollarit

Ettevõtted American Centrifuge Operating, General Matter ja Orano Federal Services saavad igaüks 900 miljonit dollarit.

Lepingute kohaselt tuleb ettevõtetel täita kindlaid vahe-eesmärke, et pakkuda madalrikastatud uraani ja kõrgema rikastusastmega madalrikastatud uraani (HALEU) rikastusteenust nii praegustele tuumajaamadele kui ka uutele väikestele moodulreaktoritele.

Valitsuse teatel aitab rahastus vähendada USA sõltuvust välismaistest uraaniallikatest, eelkõige Venemaast.

"President Trump annab riigi tuumaenergeetikasektorile uut hoogu, et tugevdada Ameerika julgeolekut ja heaolu," ütles energeetikaminister Chris Wright kirjalikus avalduses.

Orano Federal Services saab toetust madalrikastatud uraani tootmiseks, mida vajavad praegu käigus olevad reaktorid.

American Centrifuge Operating ja General Matter saavad raha kõrgema rikastusastmega madalrikastatud uraani (HALEU) tootmiseks; seda kütust hakkavad tulevikus kasutama uue põlvkonna täiustatud reaktorid.

"Uue kodumaise LEU ja HALEU tootmisvõimsuse arendamine tagab piisava kütusevaru riigi 94 töötava kommertsreaktori käigushoidmiseks. Ühtlasi luuakse sellega tugev alus tulevaste täiustatud tuumareaktorite varustamiseks," teatas USA energeetikaministeerium.

Otsus järgneb Trumpi administratsiooni suurtele kärbetele teiste, eelkõige eelmise presidendi Joe Bideni ajast pärit kliimasõbralike projektide rahastamises. Kuigi ka tuumaenergiat peetakse keskkonnasäästlikuks, on sellel erinevalt paljudest teistest rohealgatustest Trumpi administratsiooni toetus.

Lisaks eraldas ministeerium 28 miljonit dollarit ettevõttele Global Laser Enrichment, et toetada järgmise põlvkonna uraanirikastamise tehnoloogia arendamist.

Venemaa on praegu ainus riik, mis toodab kommertsmahus HALEU-d ehk 5–20 protsendini rikastatud uraani, mis suurendab uute kõrgtehnoloogiliste reaktorite tõhusust.

HALEU tootmiseks USA-s eraldati raha seadusega, mis keelab 2028. aastaks täielikult uraanitarned Venemaalt.

Kriitikud hoiatavad, et valedesse kätesse sattudes võib HALEU kujutada endast relvaohtu, ning soovitavad ohutuse tagamiseks piirata rikastusastet 10–12 protsendini. Praegustes reaktorites kasutatava uraanikütuse rikastusaste on ligikaudu viis protsenti.