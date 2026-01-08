X!

Eraisikute vaheliste teenuste sotsiaalmaksu korrastus jõudis valitsusse

Majandus
Talvine Tallinn
Talvine Tallinn Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eelnõu, mis korrastab füüsiliste isikute vaheliste teenuste sotsiaalmaksu tasumist, jõudis taas valitsusse. Eelnõu kohaselt kaoks füüsiliselt isikult teenuse tellinud füüsilisel isikul kohustus tasuda sotsiaalmaksu ning ühtlasi suruks see platvormide kaudu teenuste osutajad ettevõtluskontot kasutama.

Rahandusministeerium käis 2023. aasta sügisel välja sotsiaalmaksu tasumise korrastamise kava. Praegu kehtiva seaduse kohaselt peaks eraisikult teenuseid, näiteks koristust, remonti või lapsehoidmist, telliv eraisik, teenuse osutaja registreerima töötamise registris ja tema töö eest maksma ka sotsiaalmaksu.

Reaalsuses seda keegi ei tee ja eelnõu seletuskirja kohaselt tasutakse nii umbes 6000 eurot sotsiaalmaksu aastas. Eelnõu lõpetaks sellise kohustuse ära. Sotsiaalmaksu tasumise kohustuse nihutab eelnõu, sarnaselt tulumaksuga, teenuse osutajale.

Samuti täpsustab eelnõu sotsiaalmaksu tasumist, kui inimene osutab teisele inimesele teenust platvormi kaudu, näiteks toob Bolti või Wolti kaudu toitu koju.

"Füüsilisest isikust teenuse tellija kindlasti ei taju ega ole teadlik, et nt toidukullerilt teenust tellides tuleks tal kanda teenust osutav füüsiline isik töötamise registrisse, esitada maksudeklaratsioon (TSD) ning tasuda sellelt sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed," seisab eelnõu seletuskirjas.

Seaduse vastuvõtmisel tekiks platvormil kohustus eraisikust kulleri eest sotsiaalmaks tasuda. Samas füüsilisest isikust kulleri või ettevõtte alt teenuse pakkujale selline kohustus ei laiene.

Eelnõu seletuskirja autorid nendivad, et reaalsuses platvormid tõenäoliuselt sunnivad teenuse osutajad, näiteks kullerid, sotsiaalmaksu tasumise asemel teenuseid osutama kas enda osaühingu alt või siis ettevõtluskontot kasutades ehk reaalsuses sotsiaalmaksu laekumine kuigivõrd ei muutuks.

Samas hindab rahandusministeerium, et kui platvormide kaudu teenuste osutajate ettevõtluskonto kasutamine kasvaks 1000 inimese võrra, siis võiks maksulaekumine kasvada aastas 1,3 miljoni euro võrra aastas.

Viimaks korrastatakse ka Eestis elavate aga mitte Eesti ettevõtte jaoks töötavate nii-öelda diginomaadide maksustamist. Praeguste seaduste kohaselt peaksid Eestis mitte tegutsevad ettevõtted, kelle jaoks diginomaadid töötavad, Eestis siiski sotsiaalmaksu maksma ja registreerima ennast mitteresidendist tööandjana.

Reaalsuses seda jällegi keegi ei tee ja tulevikus selline kohustus kaoks. Samas peaks diginomaadil olema Eestis viibimise ajaks kehtiv tervisekindlustusleping.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

04:43

Ministeerium valmistab ette Ukraina ülesehituse konverentsi korraldamist

04:39

Eraisikute vaheliste teenuste sotsiaalmaksu korrastus jõudis valitsusse

07.01

Henry Sildaru pääses Aspenis lõppvõistlusele

07.01

Selver alistas Võru Barruse ja kerkis tabelis kolmandaks

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

07.01

USA esindajate kinnitusel eelistatakse Gröönimaa küsimuses diplomaatiat Uuendatud

07.01

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse Uuendatud

07.01

Lissabonist Tartusse tulnud Aru: blokis ässitati mind korralikult

07.01

Tarmo Sild: Ukrainas äri tehes tuleb vaadata pikka plaani

07.01

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

07.01

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

07.01

Venemaa saatis Venezuelaga seotud põgeneva tankeri juurde allveelaeva

06.01

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

07.01

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Venemaa naftahoidla Uuendatud

07.01

Parempoolsed soovivad alampalga kaotamist Uuendatud

07.01

WSJ: Rubio sõnul tahab USA Taanilt Gröönimaa ära osta

07.01

Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

07.01

"Pealtnägija": Swedbank teenindas kahtlaseid oligarhe arvatust märksa kauem

07.01

Tallinn Kaubamaja ostab Škoda edasimüüjad Rohe Auto ja SKO Motorsi

07.01

Iraani meeleavaldused paisuvad aina suuremaks

ilmateade

loe: sport

07.01

Henry Sildaru pääses Aspenis lõppvõistlusele

07.01

Selver alistas Võru Barruse ja kerkis tabelis kolmandaks

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

07.01

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse Uuendatud

loe: kultuur

07.01

90. sünnipäeva tähistav Raimonds Pauls: Eesti on õigesti elamise eeskuju

07.01

Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

07.01

Tallinnas Õpetajate majas avati Jüri Arraku ülevaatenäitus

07.01

Kumu dokumentaali programmijuht: filmid peavad üllatama, mitte olema turvalised

loe: eeter

07.01

90. sünnipäeva tähistav Raimonds Pauls: Eesti on õigesti elamise eeskuju

07.01

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

07.01

Virmaliste giid: üha rohkem kihlutakse tantsivate virmaliste all

07.01

Psühholoog: vaimse tervise kriis läheb Eesti tööandjatele kalliks maksma

Raadiouudised

07.01

Päevakaja (07.01.2026 18:00:00)

07.01

Raadiouudised (07.01.2026 15:00:00)

07.01

Eesti võtab üle direktiivi, võimaldab blokeerida ajakirjanike vaigistamiseks esitatud hagi

07.01

Vaatlejate hinnangul seab Venezuelas toimunu ohtu ka Iraani liidrite positsiooni

07.01

Raadiouudised (07.01.2026 12:00:00)

07.01

Ministeerium kõrgtaseme keeleeksami tulemusi otseselt keelekursuste kvaliteediga ei seoks

07.01

Allikad: USA survestab Taanit, et too Gröönimaa ära müüks

07.01

Hinnad tõusid detsembris aastases võrdluses 4,1 protsenti

07.01

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

07.01

Raadiouudised (07.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo