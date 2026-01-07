Rubio: USA-l on Venezuela jaoks kolmeastmeline plaan

Plaan algab riigi stabiliseerimisest, jätkub riigi taastumise juhtimisega ja lõpuks üleminek, teatas Rubio.

"Me ei taha, et see kaosesse vajuks," ütles Rubio kolmapäeval pärast seda, kui USA kongressi liikmetele oli antud ülevaade president Donald Trumpi administratsiooni plaanidest selle riigi suhtes.

"Teine etapp on etapp, mida me nimetame taastumiseks ja see tagab Ameerika, lääne ja teiste ettevõtete õiglase juurdepääsu Venezuela turule," lisas ta.

"Samal ajal tuleb alustada ka Venezuelas riikliku lepitusprotsessiga, et opositsioonijõud saaksid amnestia ja nad vabastataks vanglatest või lubataks riiki tagasi ning et saaks alustada kodanikuühiskonna taastamist," lisas Rubio. "Ja seejärel on kolmas etapp muidugi üleminekuetapp."