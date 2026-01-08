X!

Galerii: lennusadamas teisaldatakse jäätumise ja tuule tõttu põhja vajunud laevu

Laevade Juku ja Athos päästetööd lennusadamas Tallinnas
Lennusadamas käivad jäätumise ja tugeva tuule tõttu põhja vajunud kahe laeva päästetööd. Üks neist õnnestus omanikul välja tõsta ja teisaldada. Teine asub kai ääres, kus ei saa kasutada autokraanat. Seega tuleb lasta laev veest tühjaks ja õhku täis pumbata, et see pinnale kerkiks.

Lennusadama kai ääres toimuvad 30. detsembril uppunud kahe laeva päästetööd. Üks neist 1954. aastal Saksamaal ehitatud Juku on praegu kasutusel kaitseliidu Tallinna maleva rannikukaitse õppelaevana. Juku on siiani osaliselt vee all ja selle päästmiseks tuleb laeva õhk sisse pumbata, et tekiks ujuvus.

"Laeval on tuukrite poolt suletud kõik avad. Laevale on paigaldatud luuk hermeetiliselt, kust tuleb õhu pealevool ja laeva pumbatakse tühjaks veest praegu, et saavutada laeva ujuvust. Praegu just allveedroon oli vees ja tuli tagasiside, et ühe koha pealt oli vee pealevool uuesti. Tegeleme selle sulgemisega. Hetke prognoose on vara öelda - ei pruugi isegi õnnestuda," sõnas KL Tallinna maleva rannikukaitsekompanii pealik nooremleitnant Tarvo Ilves.

Teist laeva - 1988. aastal ehitatud kaubalaeva Athos - kasutatakse väikesaartele kaubaveoks ja laevade varustamiseks. Athos on tuukrite abiga veest peaaegu tühjaks pumbatud ja pukseeritud kai äärde sellisesse kohta, kus seda on võimalik kraanaga haagisele tõsta.

Laevad uppusid, sest temperatuur langes alla nulli, laevad jäätusid ja hakkasid kreeni vajuma. Torm aga takistas jää eemaldamist.

"Muidugi olid meil katsed päästa olukorda, kuid see oli võimatu. Lained, mis olid siin kai ääres neli või viis meetrit kõrged... Lihtsalt vett kukkus ülevalt alla. See ei olnud isegi vesi, vaid praktiliselt jää. Jää kogunes vaikselt ja nii see juhtuski," lausus GoToShip esindaja Andrus Koch.

Athos on nüüdseks kai äärest teisaldatud ja läheb parandusse. Esialgu oli laevakere kraana jaoks liiga raske ja vett tuli veel välja pumbata. Jukuga on keerulisem - tema asukohas on võimalik rakendada ainult ujuvkraanat, kuid Eestis olemasolev ei võimalda veega täidetud laeva tõsta. Päästemeeskond peab nägema palju vaeva laeva tühjakspumpamisel ja ujuvuse taastamisel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

