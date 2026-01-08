X!

Pohlak Tre raadio müügist: ainult raadiojaamana tegutseda on keeruline

EKRE-sse kuuluv riigikogu liige Siim Pohlak väljus meediaärist, müües üle riigi leviva Tre raadio. Raadio uus omanik on osaühing Nuvola Media, mis kavatseb muuta raadiojaama nime, muusikavalikut ja lõpetada poliitikasaated.

Omanikku vahetasid Siim Pohlaku raadiolubadega ettevõtted Põhja-Eesti Raadio ja Kesk-Eesti Raadio. Tre raadio müügi ajendiks sai viimaste aastate majanduskriis, mis tõi Pohlaku sõnul suured muudatused meediamaastikule ja reklaamiettevõtlusesse, kus läbi löövad vaid need ettevõtted, kes pakuvad kliendile mitut väljundit.

"Raadioreklaami, digiekraane, välimeediat. Toimub selline koondumine ja ainult raadiojaamana tegutseda on ikkagi keeruline," lausus Pohlak.

Pohlaku sõnul oli kohaliku raadio omamine ja pidamine tema jaoks ennekõike missiooniprojekt, mis kahjuks lõppes aga suure maksuvõlaga.

"Üle 300 000 euro ja raamatupidamine tegeleb juba kõikide aruannete kokkupanemisega ja esitamisega. Nii et need võlad saaavad kõik lähema kahe nädala jooksul tasutud," sõnas Pohlak.

Nuvola Media omanik Priit Pedanik ütleb, et äsja omanikku vahetanud raadiojaam jätkab piirkondliku sisu ja kohalike uudiste edastamist. Kuid rohkem saab tähelepanu värske Eesti muusika. Eetrist kaob EKRE poliitikute Martin ja Mart Helme saade "Räägime asjast".

"Selle saatega me ei jätka. Uuenevas raadiojaamas poliitilise sisuga saateid me eetris kuulda ei soovi. Sõnasaateid poliitilistel teemadel meil eetris olema ei saa," ütles Pedanik

Mati Palmet on Paides raadiot teinud 33 aastat, algul Kuma raadios, viimasel kümnel aastal aga Tre raadios. Raadiojaama uue omaniku plaanidesse suhtub ta positiivselt.

"Lokaalraadio kuulajat huvitab suhteliselt vähe, mida ütles täna peaminister, sellepärast et seda ütlevad ju kõik kanalid ja "Aktuaalne kaamera" kaasa arvatud. Aga millise jamaga sai eile õhtul hakkama kohalik poliitik, see huvitab kõiki oluliselt palju rohkem. See on lokaalraadio tegelik saladus ja tegelik tugevus," sõnas Palmet.

Omanikku vahetanud raadiojaama uus nimi avalikustatakse 19. jaanuaril.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

