Komisjon saatis uurimisasutustele avalduse Läänemetsa kuluhüvitiste uurimiseks

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon otsustas edastada sotsiaaldemokraatliku erakonna juhi Lauri Läänemetsa kuluhüvitiste eest tellitud tõlketeenuse materjalid ja avalduse uurimisastutusele. Erikomisjoni hinnangul võis Läänemets kasutada kuluhüvitisi selliste kulude katteks, mis ei olnud seotud tema riigikogu liikme tööga.

Komisjoni liige Irja Lutsar tõi välja, et olukord on sarnane riigikogu endise liikme Kert Kingo kaasusega, milles Kingot karistati kuluhüvitiste sihtotstarbetu kasutamise tõttu kelmuse eest tingimisi vangistusega.

Läänemets ütles komisjonile, et ei ole seadusevastaselt tegutsenud.

Läänemets maksis 2021. aastal enne partei juhiks saamist toimetamisteenuse eest 5000 eurot sularahas. Läänemets tunnistas sularahas maksmist, kuid ütles, et on ettevõtja kohustus maksud tasuda – sõltumata sellest, kas arve eest tasus klient ülekandega või sularahas.

Info sularahas maksmisest andis sotside ridadesse kuulunud, kuid nüüd Isamaa nimekirjas olev Egle Heinsar.