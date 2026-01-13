Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Liisa Pakosta

ETV "Esimeses stuudios" on täna justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200).

Endiste politseijuhtide pikk ja konarlik kohtumenetlus tõstatas küsimuse prokuratuuri töö kvaliteedi kohta. Milliseid järeldusi sellest juhtumist peaks tegema? Milline peaks olema mõistlik riigi narkopoliitika? Kes vastutab vigase eelnõu vastuvõtmise eest parlamendis? Neil teemadel jagabki Pakosta selgitusi.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.