Rein Sikk: Seaküla Simsoni nimeline seikluspark ootab avastamist

Rein Sikk tutvustab Vikerraadio päevakommentaaris Seaküla Simsoni skulptuure, mis on imeliselt katnud ära kogu Virumaa.

Olgu olud kui hullud tahes, ikka ilu päästab maailma. Nii kutsun teid külastama Eesti kõige ägedamat seiklusparki, mis koosnebki puhtast ilust. Täpsustan: selles Eesti loost kõnelevas seikluspargis on vähemalt 15 vägevat ja väga ilusat taiest. Neist paljude loomise lood on imelised ja ka riukalikud, just seikluspargile omased. Park on valmis ehitatud ja täiesti tasuta külastatav.

Seletan ära. Räägin Seaküla Simsoni ehk Aivar Simsoni skulptuuridest, mis on imeliselt katnud ära kogu Virumaa, moodustades nii seikluspargi ja matkaraja. Luues uhke ülevaate Eesti loost. Mõelge vaid: vana Kalevi kotka kuju Sakal, Kalevipoeg Neerutis, tema sõber siil Jõhvis, Toila-Oru pargis Konstantin Päts, sõjamees Alfons Rebane Viitnal, Rakveres Arvo Pärt, Jõhvis Kaljo Kiisk ja Heino Lipp, Narvas Paul Keres. Lisaks Narva lõvid – üks neist kurjuse sümboli näoga.

Seega on Viru juurtega Simson muutnud Virumaa oma skulptuuridega ajaloopargiks. Vähe sellest! Eriti eriliseks teevad Simsoni särava loomingu ta taieste sünnilood, üks vägevam kui teine.

Kas teate, et Neeruti Kalevipojal oli tuntud trompetisti Abi Zeideri nägu? Kas teate ka, et väike Arvo Pärt kuivas enne Rakverre jõudmist Simsoni ateljees tükkideks? Et Rakvere roti sünnitas sajandi viljavargus? Ja mis teekonna pidi läbima Maidla mõisaõuele püstitatud spordisangar Heino Lipp, enne kui maandus Jõhvi staadioni veerele? Sellest oleks ju peaaegu kodusõda sündinud.

Ja Konstantin Päts Toila-Oru pargis. Kas teate, et Simson kavandas presidenti algselt lamavana? Ning millist paanikat põhjustas Palmse kandis Kalevi kotkas? Kas teate, et Jõhvi vanarauast siilil on teisik Tartus? Ja sõber mutt kaevandusmuuseumis? Et Narva Paul Kerese ees oli malelaud valepidi? Simsoni taieste lood on ägedad ja vägevad. Säärane rikkus vääribki veelgi säravamat esitlemist, näiteks Simsoni-nimelise seikluspargina, kiiksuga matkarajana.

Minu peas on asi igatahes selge, Seaküla Simsoni seikluspargi matkarada võiks alata Sõmeru keskusehoone eest Rakvere vallas. Just sealt, kus istub pingil Simsoni modelleeritud kangelane, Eesti viimne metsavend Ruuben Lambur, väga sümboolne mees.

"Rakveres võib ka huvi tunda, kuhu kadus Simsoni loodud punkari pea, noorusliku vastuhaku sümbol."

Sõmerult saab suunduda väiksemale ringile läände. Siis näeb nii Pärti kui ka Rakvere mitmetähenduslikku rotti, rääkimata Neeruti Kalevipojast. Rakveres võib ka huvi tunda, kuhu kadus Simsoni loodud punkari pea, noorusliku vastuhaku sümbol. Lisaks avaneb unikaalne võimalus otsida Viitna metsast sõjasangar Alfons Rebase mälestusristi.

Aga Sõmerult itta suunduv rada viiks vaatama Saka, Jõhvi ja Narva taieseid. Ja Sakas on omaette vaatamisväärsuseks ka Eesti ainuke baltisakslaste ümberasumise mälestusmärk, Umsiedlung.

Viru omavalitsused on juba ammu seljad kokku pannud. Nad annavad aastast 1989 välja ühist Virumaa kirjandusauhinda. Äkki tasuks nüüdki ühiselt õlg alla panna, et tähistada ja kirjeldada Seaküla Simsoni seikluspargi rada. Või võtab selle aatetöö ette mõni naksakas omavalitsus? Vahet pole. Suurim töö on ju juba tehtud ja taiesed seisavad püsti. Jääb vaid täpne marsruut paika panna ning lood üles kirjutada. Algul kasvõi veebis aga hiljem juba trükisena ning mõnusa matkaraamatuna.

Igal juhul on kindel, et ühelgi teisel Eesti piirkonnal pole midagi sarnast vastu panna. Siin on vinge Eesti lugu skulptuuridena, Kalevipojast ja siilist kuni Pätsi, Pärdi ja metsavend Lamburini välja.

Ja kui sellest kõigest veel väheks jääb, võib huviline suunduda Seakülla Tammispeal, Virumaa veerel. Seal asub Simsoni kodu, kus Eesti asju on pikk rodu. Lisagem sealt ka meistri enese särav kuju ja lobe jutt. Vaat nii ongi sündimas seikluspark, matk ja ilu, mis päästab me maailma ja mälu.

