Briti luure: Ukraina sõjas on hukkunud pool miljonit Vene sõdurit

Briti luureametnikud teatasid, et Moskva täiemahulises sõjas Ukraina vastu on seni hukkunud hinnanguliselt 500 000 Vene sõdurit.

Oluline 12. septembril kell 7.00:

Briti luure teatas reedel, et Moskva täiemahulises sõjas Ukraina vastu on seni hukkunud hinnanguliselt 500 000 Vene sõdurit.

Sky News vahendas, et Ühendkuningriigi relvajõudude juht Sir Rich Knighton tõi ajakirjanikele antud avalduses välja andmed Vene vägede kaotuste kohta.

"Minu hinnangul illustreerivad need arvud selgelt inimelude asjatut raiskamist – seda nii vähese edu nimel ja president Vladimir Putini niivõrd ebaseadusliku eesmärgi nimel," ütles Knighton.

Knightoni sõnul langes suurem osa Venemaa kaotustest ajavahemikku alates 2023. aasta jaanuarist. Selle aja jooksul vallutas Venemaa vaid kaks protsenti Ukraina territooriumist.

Ühendkuningriigi luure-, küber- ja julgeolekuagentuuri juht Anne Keast-Butler on varem öelnud, et uus luureinfo näitas, et mai lõpuks oli sõjas hukkunud ligi 500 000 Vene sõdurit.

Knighton märkis, et Vene vägede kogukaotuste – mis hõlmavad hukkunuid, haavatuid ja teadmata kadunuid – arvuks alates 2022. aasta veebruarist hinnatakse 1,5 miljonit, mis ühtib Ukraina hinnangutega.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas 11. septembril, et Vene vägede kogukaotused (hukkunud, haavatud ja teadmata kadunud) ületavad alates täiemahulise sissetungi algusest 1,5 miljoni piiri. See arv sisaldab 1490 kaotust, mida Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul.

Kremli inimkaotused Ukrainas ületavad nüüd Vene ja Nõukogude vägede kogukaotusi kõigis sõdades ja relvakonfliktides, mida peeti 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandi alguses, teatas peastaap.