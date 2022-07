Oru lossi virtuaalreaalsuse loojad ootavad lossist päästetud asju

Oodatavad asjad jõuavad skaneerimise abil virtuaalreaalsusesse, kus ka teised Oru lossi ajarännakule minejad saavad esemeid vaadata.

Oru pargis ajarännaku pakkujad on lossi ja lossiparki taastanud peamiselt fotode ja jooniste põhjal. Abi on olnud ka kohalikest inimestest, kelle kodudes on sõjakeerises hävinud lossist päästetud asju. Viimati toodi skaneerimisele palmivaas.

"Meile skaneerimiseks vaasi toonud inimese ütluste järgi oli tema vanaema siin lossis teenija ja seda vaasi kasutati suveaias palmivaasina. Ja kui teda suveaias kasutati palmivaasina, siis tema koht oli talvisel ajal kindlasti uhkes triiphoones, klaasist kasvuhoones," rääkis virtuaalreaalsuse loonud ettevõtte Blueray tegevjuht Mairo Rääsk.

Skaneerimine on esemetele uue elu andmisel vaid esimene samm.

"Praegu me 3D-laserskanneriga võtsime punktipilvena selle vaasi sisse. Sealt edasi saame me programmis teha temast ruumilise mudeli. Seejärel saame teda kasutada virtuaalreaalsuses või liitreaalsuses, siis on meil juba erinevad võimalused, mida me selle vaasiga saame edasi teha," kirjeldas Blueray VR-suuna juht Egle Rääsk.

Virtuaalreaalsuse loojad julgustavad ajalooliste esemete omanikke jagama neid ka teistega.

"Meil on üleskutse kõikidele, kel on Oru lossiga perekonna legendi alusel seotud esemeid, et nad kindlasti võtaksid meiega ühendust. Me omalt poolt saame pakkuda virtuaalreaalseid ajarännakuid Oru lossi," sõnas Mairo Rääsk.

Lisaks kohalikele elanikele on esemete pildilisel taastamisel olnud abi ka mäluasutustest. Muu hulgas on virtuaalse elu saanud Tallinna linnamuuseumis asuvad Oru lossiga seostatavad toolid.