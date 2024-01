Toila vallas Oru pargis avati RMK õpperada

Roheenergia õpperaja asukohaks valiti Oru park, sest see on üks RMK populaarsemaid turismiobjekte, mida igal aastal külastab üle 130 000 inimese. Kilomeetri pikkune õpperada läks maksma ligemale 170 000 eurot.

"See on loodud Oru pargi olemasolevatele radadele. Ja on olemas neli infotahvlit, millest kaks sisaldavad ka liitreaalsust. See tähendab seda, et olemas peaks olema ka nutitelefon, millega saab QR-koodi sisse skaneerida ning saab siia Oru parki manada ühe tuuliku ja hüdroelektrijaama," lausus RMK loodusteadlikkuse spetsialist Liina Karrofeldt.

"Need infotahvlid annavad väga konkreetselt üldise info, mis on päikeseenergia, mis on tuuleenergia ja mis on hüdroenergia. Ja igal tahvlil on toodud selle energia nii positiivsed kui ka negatiivsed küljed, sest ükski asi pole siin maailmas mustvalge. Ja mis on kogu energia juures kõige olulisem – kõige parem energia on säästetud energia ehk tasub mõelda meie tarbimisharjumuste peale," lisas Karrofeldt.