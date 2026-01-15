X!

Krüptovarateenuse pakkujad peavad hakkama esitama tehinguinfot maksuametile

Majandus
Foto: Ken Mürk/ERR
Majandus

Valitsus kiitis heaks maksualase teabevahetuse seaduse muudatused, mille alusel peavad krüptovarateenuse pakkujad hakkama esitama maksuametile aruandeid tehinguinfo kohta.

Krüptovaraga teenitud tulult tuleb maksu maksta nagu igalt teiseltki, kuid praktikas ei kiputa seda alati tegema, ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

Eestis kuulub maksustamisele igasugune krüptovaras tehtud tehingutest saadud tulu.

Deklareerida tuleb ka krüptovaras saadud maksustatavad tulud, nagu näiteks üür, intress, ettevõtlustulu ja nii edasi.

Esimest korda tuleb krüptovara teave esitada ja infot vahetada 2027. aastal. Seni ei ole krüptotulu kuigi aktiivselt deklareeritud.

"2024. aastal deklareeris ca 2400 maksumaksjat selle tulu ja tulu summa jäi napilt alla 20 miljoni. Aga siin peab ka seda silmas pidama, et krüpto turg on väga volatiilne ja mõnel aastal on võimalik saada kasumit ja mõnel aastal on suured kahjumid. Ja loomulikult kahjumite aastail maksumaksjail ei ole suurt motivatsiooni seda näidata. Ja siiamaani tegelikult ei ole ka kasumite aastail," ütles rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna juhataja Erle Kõomets.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:53

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

19:39

Milano Cortina paralümpiamängude otseülekanded jõuavad ERR-i

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:23

PTA hukkab Nuudi talu sada lindu linnugrippi haigestumise tõttu

18:50

Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

18:45

Päevakaja (15.01.2026 18:00:00)

18:45

Sõltumatu tantsu laval algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina

18:45

Krüptovarateenuse pakkujad peavad hakkama esitama tehinguinfot maksuametile

18:44

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

18:43

Energeetika eksperdid eelistaks väikemaid elektrijaamu suurtele

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11:15

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

07:00

Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

09:39

USA võimud: naise maha lasknud ICE-i agendil tekkis sisemine verejooks

11:03

Haukanõmm: Vene kultuurikeskuses toimus sisuline lammutamine

13.01

Helsingi Vantaa lennujaamas toimus õnnetus, kannatanuid pole

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

14.01

Kümnetelt inimestelt ettemaksu võtnud hambaarst kadus ning jättis patsiendid hooleta

14:58

Eesti panustab Gröönimaal toimuvasse õppusesse Uuendatud

14:53

Eesti ja Läti taevas sähvatas kolmapäeva õhtul haruldane boliid

ilmateade

loe: sport

19:53

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

19:39

Milano Cortina paralümpiamängude otseülekanded jõuavad ERR-i

18:44

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

18:15

Eesti teatemeeskond läks juba starti läbivalt hea enesetundega

loe: kultuur

18:50

Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

18:45

Sõltumatu tantsu laval algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina

18:23

Pildid: Mari Kurismaa esitleb Truus galeriis uut vaikelude sarja

15:41

Galerii: Kumus tähistati režissöör Mark Soosaare 80. sünnipäeva

loe: eeter

13:44

Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

12:26

Nahaarst: külmal ajal peavad kõik nägu kreemitama

12:23

Tanel-Eiko Novikov: elu parim sünnipäevakink oli osalemine trummikatsetel

08:13

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

Raadiouudised

18:30

Läti hakkab haiglavõrku ümber korraldama

15:30

Tartus tekitab küsimusi osaliselt avatava silla liikluskorraldus

15:25

Raadiouudised (15.01.2026 15:00:00)

13:05

Osa Tondi kasarmutest ootab veel kordategemist

12:35

Hoiu-laenuühistutele uusi nõudeid seadev eelnõu läbis riigikogus teise lugemise

12:30

Reedene päev tuleb sajuta

12:25

Raadiouudised (15.01.2026 12:00:00)

11:15

Prantsuse julgeolekunõukogu arutab Gröönimaa teemat ja Iraani olukorda

10:05

Taani ja USA loovad töörühma Gröönimaa tuleviku arutamiseks

09:55

Narva paneb eakate kukkumisi ennetama heaolumeistri

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo