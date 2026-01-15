Krüptovarateenuse pakkujad peavad hakkama esitama tehinguinfot maksuametile

Krüptovaraga teenitud tulult tuleb maksu maksta nagu igalt teiseltki, kuid praktikas ei kiputa seda alati tegema, ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

Eestis kuulub maksustamisele igasugune krüptovaras tehtud tehingutest saadud tulu.

Deklareerida tuleb ka krüptovaras saadud maksustatavad tulud, nagu näiteks üür, intress, ettevõtlustulu ja nii edasi.

Esimest korda tuleb krüptovara teave esitada ja infot vahetada 2027. aastal. Seni ei ole krüptotulu kuigi aktiivselt deklareeritud.

"2024. aastal deklareeris ca 2400 maksumaksjat selle tulu ja tulu summa jäi napilt alla 20 miljoni. Aga siin peab ka seda silmas pidama, et krüpto turg on väga volatiilne ja mõnel aastal on võimalik saada kasumit ja mõnel aastal on suured kahjumid. Ja loomulikult kahjumite aastail maksumaksjail ei ole suurt motivatsiooni seda näidata. Ja siiamaani tegelikult ei ole ka kasumite aastail," ütles rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna juhataja Erle Kõomets.