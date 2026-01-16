X!

Fotod: Eesti iraanlased avaldasid USA saatkonna ees toetust protestidele

Meeleavaldus Iraani protestijate toetuseks
Eestis elavad iraanlased korraldasid reedel USA saatkonna ees meeleavalduse Iraanis protestivate inimeste toetuseks.

Kohale oli tulnud umbes 30 kuni 40 inimest, kes hoidsid käes USA ja islamistiku režiimi eelseid Iraani lippe ning loosungeid Iraani USA-s paguluses elava kroonprintsi Reza Pahlavi toetuseks.

Samuti hoidsid nad loosungeid, millega kutsuti vabastama Iraani islamistliku režiimi valtsemise alt.

Meeleavalduse kokku kutsumiseks loodud Facebooki ürituse infos seisis, et USA saatkonna ette rahumeelsele meeleavaldusele kogunetakse, et näidata solidaarsust Iraani rahvaga ja nõuda Ameerika Ühendriikidelt ja rahvusvaheliselt üldsuselt viivitamatut ja konkreetset tegutsemist.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

