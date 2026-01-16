Lätis tähistatakse Raimonds Paulsi 90. sünnipäeva

Lätis kujunes lõppev nädal kummarduseks tuntud heliloojale Raimonds Paulsile, sest maestro sai esmaspäeval 90-aastaseks. Tema loomingut esitatakse suurtel kontsertidel terve aasta jooksul ning paljud koorid üle Läti ja mujalt maailmast on saatnud Paulsile tervituseks tema muusikaga tehtud video.

Raimonds Pauls on fenomen, ta on pannud kogu Läti rahva muusikasse, selliseid inimesi sünnib kord sajandis – need on vaid mõned austushüüded maestrole tema loomingu eest.

Kui Eestis meenutatakse rohkem maestro populaarsust Nõukogude ajal, siis palju hitte on ta kirjutanud ka viimastel aastatel. Kui Eesti "Horoskoop" koosnes suures osas välismaa kaveritest, siis Läti "Mikrofons" keskendus oma heliloojate loomingule.

Pauls on lavale aidanud palju talente, tema muusikast on suure juubeli puhul kokku pandud palju erinevaid kontserte – alates jõululauludest filmi- ja teatrimuusika ning džässini. Ees on mitu väljamüüdud kontserti Riia Areenal ja suvel saab Metsapargis maestro loomingust kokku midagi laulupeo taolist, ehkki Pauls ise on selle mõtte maha laitnud.

Paulsi muusikat teavad ja laulavad erinevad põlvkonnad, omaette fenomen on raadio lasteansambel Dzeguzite ehk Käokene.

"Palju oleme Lätis hästi teinud – hoidnud alles läti keele ja laulud. Neid esitatakse. Mis edasi saab, on keeruline öelda. Noortel on hoopis teine lähenemine. Võivad midagi omaks võtta, aga võivad ka mitte. Kuid nii või teisiti tulevad noored võimule. Mingu neil kõik hästi!" ütles Pauls.

Et maestrol oli mullu südameoperatsioon, siis arstid soovitavad tal praegu vähem mängida. Aga see-eest mängivad ja laulavad teised tema loomingut tema auks. Üle kogu maailma saadetakse Riiga koduseid tervistusvideoid, mida kolleegid Läti Televisioonist eetrisse mängivad.

Raimonds Pauls pole ainult helilooja. Ta on väga omapärase huumorimeelega inimene, öelnud alati, mida asjadest arvab ja olnud ka kultuuriminister. Hiljuti pälvis ta Läti kõrgeima autasu – Kolme Tähe ordeni.