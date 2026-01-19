X!

Tallinnas avati maa-aluses parklas kunstinäitus

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Kui seni on Eestis levinud drive-in ehk kaasaostu söögikohad, kus toidu saab kätte autost väljumata, siis nüüd on Tallinnas omalaadne kunstinäitus, mida saab vaadata autost lahkumata.

Tallinnas on nüüd väljas näitus, mille vaatamise eest autojuhid peavad maksma, aga mida jalakäijad näevad tasuta, sest näitusepaigaks on Vabaduse väljaku alune autoparkla.

Eesti tippskulptorite Edith Karlsoni ja Jass Kaselaane näitus pandi parklasse püsti Merko initsiatiivil. Kui esialgu tekitas näitusepaik pisut küsimusi, siis mida aeg edasi, seda enam see kunstnikele meeldib.

"Minu arust arhitektuur on seal väga õnnestunud, seal on ilma kunstiteosteta minul väga meeldiv olla, ma pean ausalt tunnistama. Kui juba niisama olles on seal meeldiv olla, siis oli võrdlemisi lihtne juurde mõelda nüansse. See mõjus niimoodi, et sinna oli lihtne pakkuda kunstiteoseid," lausus Karlson.

Skulptorite jaoks olevatki üks keerulisemaid ülesandeid välja mõelda, kus oma loomingut pärast näitust hoida. Näiteks Jass Kaselaane seitse hiirt on tehtud kahe aasta eest toimund näituse jaoks ja siiani ootasid nad uut võimalust kunstniku koduaias.

"Tegelikult nemad valisid ja ma arvan, et hiired, seitse hiirt siin maa all, garaaži või keldri nurgas, sobivad väga hästi," ütles Kaselaan.

Kui tavaliselt on kunstisaalis valvuritädi ja publikki on oma käitumises hillitsetum, siis avalikus kohas skulptuure näidates tuleb kõigeks valmis olla.

"Valiti tööd, mis on sellisest materjalist, mis kannatab nii palju rahvast kui ka kannatab katsumist ja uudishimutsemist. Minu jaoks on eksperiment linnud figuuride peal. Eks näis, kaua need seal püsivad. Nad on kinnitatud, ei maksa neid rebima minna, kaamerad on igal pool," lausus Karlson.  

Autojuhtidele tuleb kunstinäitus meeldiva üllatusena.

"Minu arust on küll ilus. Kunst on toodud inimestele lähemale, autojuhtidele, ma mõtlen, kel ei ole aega käia kuskil," ütles Elo.

"Väga tore ja valgust palju, väga tore, et näidatakse seda. Kui tulen välja, siis vaatan ringi, sõidan ja vaatan," lausus Rimma.

Näib, et Eesti on saanud oma esimese drive-in näituse, kus kunsti näeb ka autost väljumata. Karlsonil pole selle vastu midagi, sest tegu on ennekõike parklaga ja skulptuuride mõte on pakkuda inimesetele üllatusmomenti.

"See on ikkagi mõeldud nii, et on vaadeldav, saad jalutada, aga saad ka autoga vaadelda. Ma loodan, et see toob argihetkedest kas või üheks sekundiks välja, siis on juba päris hästi," ütles Karlson.

Toimetaja: Marko Tooming

