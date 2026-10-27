Stubb ja Støre rääkisid Putiniga

Soome president Alexander Stubb ja Norra peaminister Jonas Gahr Støre pidasid teisipäeval telefonikõne Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga ning rääkisid seejärel ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Lääne-Euroopa riikide juhid on pärast Venemaa täiemahulise agressioonisõja algust Ukrainas 2022. aasta veebruaris üldiselt vältinud Putiniga suhtlemist.

"Vestlus oli avameelne ja sisuline. Me oleme Venemaa naaberriigid. Selle sõja tulemus mõjutab otseselt meie ja kogu Euroopa julgeolekut. Sõja lõpetamine nõuab otseseid arutelusid," ütles Stubb oma kantselei tehtud avalduses.

Kõne Putiniga puudutas eelseisvaid kohtumisi Abu Dhabis, öeldi kantselei teates. Zelenski teatas reedel, et Ukraina, Venemaa ja USA läbirääkijad olid leppinud kokku tehnilise tasandi kohtumiste korraldamises seal novembri alguses.

Pärast vestlust Putiniga rääkisid Soome ja Norra liider ka Ukraina presidendiga, teatas Zelenski nõunik ajakirjanikele.

Putini telefonivestlust Stubbi ja Størega kinnitas teisipäeval ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Kremli teatel ütles Putin, et Euroopa Liidu ja NATO tema sõnul "vastasseisule suunatud poliitika" pikendab konflikti ning ta olevat rõhutanud, et rahu on võimalik ainult juhul, kui Venemaa huve võetakse täielikult ja tingimusteta arvesse.

Venemaa on vastandanud Lääne-Euroopa riigijuhtide hoiaku USA presidendi Donald Trumpi omale. Trump on Putiniga suhelnud ja püüdnud vahendada rahukokkulepet, kuid seni edutult.

Stubb ja Støre rõhutasid, et osalesid telefonikõnes oma riikide juhtidena ega rääkinud kogu Euroopa nimel. Nad lisasid, et mõlemad Põhjamaad jätkavad Ukrainale pikaajalise toetuse andmist.

Støre ja Stubb kohtusid eelmisel nädalal ka Oslos USA erisaadiku Steve Witkoffi ja Zelenskiga. Kohtumine toimus päev enne seda, kui Witkoff suundus Peterburi, ku ta pidas mitmetunnise kohtumise Putiniga.

Kreml teatas pärast Putini ja Witkoffi kõnelusi, et Venemaa on valmis novembris taasalustama USA vahendusel peetavaid rahuläbirääkimisi Ukrainaga. Need oleksid esimesed sellised kõnelused alates veebruarist.

Taani peaminister kritiseeris Stubbi ja Støre kõnelusi Putiniga

Taani peaminister Mette Frederiksen kritiseeris teisipäeval Norra ja Soome juhi vestlust Putiniga,

"Ma suhtun sellesse Norra ja Soome algatusse väga skeptiliselt. Seda ei ole mitte kellegi teisega meist kooskõlastatud," ütles Frederiksen teisipäeval ringhäälingule DR.