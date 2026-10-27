Swedbank vähendab grupis töötajate arvu ligi 500 võrra, tehisaru võib muuta tööjõuvajadust

Swedbank vähendab kogu grupis töötajate arvu ligi 500 võrra, neist sadakond Baltikumis. Panga juhi Olavi Lepa sõnul vaadatakse üle töömahud ja arendustegevus ning tehisaru kasutuselevõtt võib tulevikus muuta seda, kui palju inimesi eri ülesannete täitmiseks vaja läheb. Kuigi intervjuu keskendus koondamistele, ütles panga esindaja hiljem, et kasutada tuleks väljendit "vähendatakse". Kui paljud töökohad lõpuks koondatakse ja kui paljud vähendatakse, pank ei öelnud.

Swedbanki juht Olavi Lepp rääkis, et ettevõte vähendab oma töötajaid kogu grupis. See tähendab, et nii Balti riikides kui ka Rootsis. "Loomulikult pakume selle käigus olemasolevatele töötajatele ka võimalust ümber profileeruda, aga kõigile see ei sobi ja paraku tuleb ka koondada," sõnas ta.

Lepp ütles, et Baltikumis töötab üle 6000 inimese Swedbankis ning nendest on vähendatud sadakond inimest. Kogu Swedbanki grupi peale on tema sõnul vähendamised jõudmas poole tuhande inimeseni. Lepp nentis, et koondamised on seotud üldise töö ümberkorraldamisega ja investeeringutega arendusvaldkonda.

Lepp selgitas, et kui pangal oli mõned aastad tagasi väga kõrge kasumlikkusega periood, otsustati rohkem investeerida IT-arendusse ja eri töödesse, mis puudutavad andmete modelleerimist. "Täna, kui kasumlikkus on tavapärane, ei vaja me nii palju inimesi," nentis ta. Lepp lisas, et kui on arendustöid, mida parasjagu suures mahus ei tehta, pole ka mõistlik inimesi tööl hoida selles mahus.

Tulevikus on vähem inimkäsi vaja

Ta sõnas, et kindlasti on ka tulevikus töid, mille puhul on vähem inimkäsi vaja. "Siis sõltub ettevõtte enda müügist ja strateegiast, mida ta edasi teeb: kas vähendab töötajate arvu või proovib suurendada ärimahtu olemasolevate inimestega," ütles Lepp.

Ta selgitas, et praegu pole selge, kas tehisintellekti arendavad firmad vastavad investorite ootustele, kui asi puudutab kasumlikkust. "Suur küsimus on, et kui nad muutuvad kasumlikuks ehk hakkavad oma teenustelt õiget hinda küsima, kui palju maksavad seejärel tarkvaralitsentsid ja tokenid, mida me tehisintellekti ettevõtetele maksame," nentis Lepp.

Praegu on üle Swedbanki grupi enam kui 90 rakendust, kus katsetatakse tehisintellekti. "Otsime loomulikult neid võimalusi," ütles Lepp. Ta lisas, et vähemalt Eestis on esimene eesmärk teha samade inimestega rohkem äri. "Ehk kasvatada pigem ärivõimekust, suurendada turuosasid ja võib-olla mingis kontekstis muidugi ka kulusid vähendada – see on kindlasti tehisaru teine suur positiivne pool," nentis Lepp.

Ta rääkis, et tehisintellekti rakendades tuleb teha ettevõttes tavaline Exceli harjutus ning kui tokenitega on odavam asju ajada kui inimestega, järgnevad tõenäoliselt kusagil ka koondamised või ümberprofileerimised, kus inimesed hakkavad tegema teisi töid. "Ütleksin, et üsna formaalse loogikaga on tehisaru võimekus väga paljudeks ülesanneteks kindlasti palju suurem, kui on olnud inimestel," sedastas Lepp.

Peab olema inimesi, kes tarbivaid teenuseid

Suurem küsimus on aga see, kas on ka kliente ja eraisikuid, kelle pealt saab kasumit teenida. "Kusagil peavad olema inimesed, kes tarbivad neid teenuseid, ja nemadki peavad kuskilt saama oma sissetuleku, et ettevõtjatel oleks võimalik selle pealt neile teenuseid pakkuda," nentis Lepp.

Swedbanki tänavu aasta esimese üheksa kuu puhaskasum Eestis oli 193 miljonit eurot, mis on kaks miljonit eurot rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Intressid mõjutavad pangakasumit kahte moodi. Esiteks suurendavad kõrgemad baasintressimäärad tulusid laenuportfellilt. Pangal on ka hulk muid vahendeid kaasatud, eeskätt hoiuseid, aga ka võlakirju ja muid instrumente ning nende eest tuleb rohkem maksta.

See tähendab, et panga töös suurenevad tulud, kuid teisest küljest suurenevad samal ajal ka intressikulud. "Kuidas me sellega tavaliselt toime tuleme – meie eesmärk on ikkagi peamiselt oma ärimahte suurendada, nii et fookus ei ole nii väga intressimääradel, sest maksame hoiuste eest rohkem ja samal ajal teenime laenudest rohkem," selgitas Lepp. Ta lisas, et ettevõtte eesmärk on suurendada laenumahte ja anda pidevalt välja uusi laene ehk suurendada oma äri, et seeläbi ajas kasumit kasvatada.

Grupi I kvartali aruande järgi peaks täistööajaga töötajate arv vähenema praeguselt ligikaudu 17 350 inimeselt 2027. aasta lõpuks ligikaudu 16 800-ni.