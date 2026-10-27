Meedia: Putin lisab oma Valdai residentsi ümbrusse uusi õhutõrjeposte

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin on lasknud oma Valdai residentsi ümbrusse ehitada veel täiendavalt õhutõrjerelvade poste ning koos juba varem seal asunud õhukaitsevahenditega on piirkonnas nüüd õhutõrjerelvastust umbes pool sellest mahust kui seda on üles seatud terve Moskva kaitseks, teatas sõltumatu meedia.

Putini residentsi ümbrusesse ehitati veel 16 õhutõrjetorni, millega kasvas seal asuvate õhutõrjepositsioonide arv üle 50, teatas väljaanne Radio Svoboda viidates enda ja sotsiaalvõrgustikus X kasutajanime @jembobineuse all tegutsev OSINT-analüütiku satelliidipiltide analüüsile.

Uus õhutõrjepostide ring ehitati Putini Valdai residentsist 50 kilomeetri raadiusesse ning see kulgeb muuhulgas ka läbi tema varulennuvälja Hotilovo sõjaväebaasis ja Võšnevolotski veehoidla kaldal, mille keskel asuvale Lisji saarele on Vene väed ehitanud salajase biolabori.

Artiklis märgitakse, et täiendavad õhutõrjerelvade positsioonid ehitati Putini residentsist lõunasse ning need jäävad residentsi ja Ukraina vahele. Tõenäoliselt paigaldatakse tornidele õhutõrje raketisüsteemid Pantsir või Tor. Kaitseringi põhjapoolses osas asuvaid positsioone ei ole seni õnnestunud tuvastada. Võimalik, et need rajatakse lähikuudel, märkis Radio Svoboda.

1/19v It is autumn in Valdai, and time for the latest manifestation of Putin's paranoia. A new air defense ring of ~16 SHORAD towers so far, was constructed in September. The total number of towers for the protection of Valdai is now 49 or 50. ⚠️the towers are not yet confirmed! https://t.co/hRlnohwthP — jembob (@jembobineuse) October 25, 2026

"Üks selle välise kaitseringi tornidest ehitati juba varem, 2026. aasta märtsis, Hotilovo sõjaväebaasi territooriumile. Putin kasutab seda baasi regulaarselt ning sealt pääseb Valdai residentsi rongiga mööda spetsiaalselt selleks rajatud raudteeharu," meenutati väljaandes.

Radio Svoboda meenutas, et Venemaa armee teatas tänavu jaanuaris, et Ukraina üritas rünnata Putini Valdai residentsi droonidega. Kiiev lükkas need väited ümber. Samuti väljendasid sõltumatud eksperdid ja ka USA Luure Keskagentuur (CIA) kahtlust, kas selline rünnakukatse üldse aset leidis.

"Kokku on Valdai ümbruses praeguseks tuvastatud üle 50 õhutõrjepositsiooni. Seda on vaid kaks korda vähem kui neid, mis on pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse rajatud Moskvasse ja Moskva oblastisse, kus elab üle 20 miljoni inimese. Valdais, Valdai rajoonis ja selle ümbruses 50 kilomeetri raadiuses elab aga vähem kui 100 000 inimest," tõdes Raadio Svoboda.

Venemaa Novgorodi oblastis asuv Valdai residents koosneb mitmest hoonest ja see asub umbes poolel teel Peterburi ja Moskva vahel.

Lisaks Putinile veedab Valdai residentsis suure osa ajast Alina Kabajeva, keda nimetatakse tema kahe poja emaks. Uuriva ajakirjanduse projekti Sistema 2026. aasta juunis avaldatud uurimine näitas, et presidendi poegadele palgati Lääne-Euroopast pärit guvernandid. Nende ülesanne on õpetada poistele juba varases lapsepõlves võõrkeeled selgeks.