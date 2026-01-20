X!

Lumised ilmad on aidanud Võrumaa turismil kaotatud tulu taas tagasi teenida

Eesti
Lumememm. Pilt on illustratiivne.
Lumememm. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Võrumaa turismiettevõtete käekäik sõltub talvisel perioodil sellest, kas lund on või mitte. Selle hooaja ilusad talveilmad on tõstnud majutuste arvu ja võimaldanud tasa teenida see, mis eelmisel aastal saamata jäi.

Loetud nädalavahetustel pakub ettevõte Neumann Husky Rõuges võimalust sõita kelgukoertega – kahtlemata piirkonna üht erilisemat teenust, millepärast tullakse ka kaugemalt kohale.

"Kui harva saab näiteks välja enda keskkonnast ja see ilm toetab, siis tullaksegi ekstra. On otsitud üles ja ilus ilm on kindlasti see, kus inimesed tahavad tulla sõitma. Me proovime teha kuskil kuuel kuni seitsmel nädalavahetusel neid sõite siin," lausus Neumann Huskyde peremees Rain Neumann.

Tänavune karge ja lumerohke talv pakub kergendust kõigile neile ettevõtjatele, kelle tegevus on otseselt lumega soetud, eriti et eelmisel aastal jäi talv sisuliselt ära.

"Eelmine aasta võib-olla oli selline 20-30 protsenti väiksem see käive, kui ta sellisel korralikul talvel võiks olla, aga kui me näeme nüüd jaanuarinumbreid ja loodame, et veebruaris see talv on samasugune, siis me kindlasti taastume sellest. Sellega probleemi ei ole," sõnas Kütioru suusakeskuse juht Siim Padar.

Kütiorust öeldi naljatamisi, et ennekõike on nad laste-ja noortemägi, kuhu lapsevanemad toovad oma lapsed päevaks hoida, et siis ise samal ajal näiteks Haanjas sõita murdmaad. Piirkonnas on ka mitu tuubimäge ning mitmed võimalused uisutamiseks. Kõik pakutavad talvised tegevused ja nende valikurohkus mõjutab otseselt majutusasutuste täituvust, kel samuti läheb sel hooajal mõnevõrra paremini.

"Kindlasti eelmine aasta nägime, et külastajaid oli vähem. Pidime tegema rohkem selliseid eripakkumisi ja rohkem inimesi meelitama siia. See aasta siis tõesti ise oleme teinud valmis juba ka suusapaketi ja lihtsalt kodulehel jagamegi infot kõikide toredate talvetegevuste kohta Võrumaal, aga näeme, et juba praegu oleme oma nii-öelda täituvusnumbritelt kui ka eelarvelt eelmisest aastast ees," ütles Kubija hotell-loodusspa tegevjuht Maris Reimann.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:49

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19:30

Politico: Prantsusmaa valitsus elab eelarve ummikseisu tõenäoliselt üle Uuendatud

19:27

AP: Macron ja Rutte üritavad kulisside taga Trumpiga häid suhteid hoida

19:18

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas Uuendatud

19:09

Ralf Aron stardib mainekal kestvussõidul

18:56

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

18:55

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

18:55

Loomeliidud on mures autoriõiguse seaduse muudatuse pärast

18:54

Galerii: lastekirjanduse keskuse uus nukunäitus kutsub emotsioone ära tundma

18:40

Transpordiamet ei plaani sel aastal avada ühtegi jääteed

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11:01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

08:11

Meedia: kosmeetikamagnaat võis istutada Gröönimaa omandamise mõtte Trumpi pähe

16:40

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

11:50

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

10:37

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

19.01

Euroopa Kontrollikoda: Rail Baltic läheb maksma vähemalt 24 miljardit

18:33

Venemaa rünnaku järel on pea pool Kiievist kütte ja elektrita Uuendatud

09:31

Soome kerkib veebruaris liitiumikaevandajana maailmakaardile

12:39

Moldova alustas SRÜ-st lahkumise protseduuri

ilmateade

loe: sport

19:49

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19:18

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas Uuendatud

19:09

Ralf Aron stardib mainekal kestvussõidul

18:33

Hyundai tahtis Tänaku asemele Solbergi

loe: kultuur

18:56

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

18:54

Galerii: lastekirjanduse keskuse uus nukunäitus kutsub emotsioone ära tundma

17:49

Galerii: Kristi Kangilaski avas Viljandis värviküllase akrüülmaalide näituse

17:24

ASAP Rocky esineb sügisel Riias

loe: eeter

16:58

Vetelpäästekoerte treener: kutsikat ei tohi vette visata

11:50

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

10:37

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

09:58

Reisisellid Loite ja Tralla avavad oma saadetes maailma eri palgeid

Raadiouudised

18:40

Uus raamatukogusüsteem läheb maksma viis miljonit eurot

18:40

Lumerohke talv meelitas turistid Võrumaale

18:40

Päevakaja (20.01.2026 18:00:00)

18:00

Päästeamet: õnnetustes hukkus rekordiliselt vähe inimesi

15:20

Raadiouudised (20.01.2026 15:00:00)

13:05

Prantsuse peaminister tahab eelarve kinnitada hääletuseta

13:05

Tartu-Riia rongiliinil reisis esimesel nädalal üle tuhande reisija

12:20

Raadiouudised (20.01.2026 12:00:00)

10:45

Riia kulutab enda turundamiseks Tallinnast mitu korda enam

10:00

Narva kavatseb riigilt küttehinna toetust küsida

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo