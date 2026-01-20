Lumised ilmad on aidanud Võrumaa turismil kaotatud tulu taas tagasi teenida

Võrumaa turismiettevõtete käekäik sõltub talvisel perioodil sellest, kas lund on või mitte. Selle hooaja ilusad talveilmad on tõstnud majutuste arvu ja võimaldanud tasa teenida see, mis eelmisel aastal saamata jäi.

Loetud nädalavahetustel pakub ettevõte Neumann Husky Rõuges võimalust sõita kelgukoertega – kahtlemata piirkonna üht erilisemat teenust, millepärast tullakse ka kaugemalt kohale.

"Kui harva saab näiteks välja enda keskkonnast ja see ilm toetab, siis tullaksegi ekstra. On otsitud üles ja ilus ilm on kindlasti see, kus inimesed tahavad tulla sõitma. Me proovime teha kuskil kuuel kuni seitsmel nädalavahetusel neid sõite siin," lausus Neumann Huskyde peremees Rain Neumann.

Tänavune karge ja lumerohke talv pakub kergendust kõigile neile ettevõtjatele, kelle tegevus on otseselt lumega soetud, eriti et eelmisel aastal jäi talv sisuliselt ära.

"Eelmine aasta võib-olla oli selline 20-30 protsenti väiksem see käive, kui ta sellisel korralikul talvel võiks olla, aga kui me näeme nüüd jaanuarinumbreid ja loodame, et veebruaris see talv on samasugune, siis me kindlasti taastume sellest. Sellega probleemi ei ole," sõnas Kütioru suusakeskuse juht Siim Padar.

Kütiorust öeldi naljatamisi, et ennekõike on nad laste-ja noortemägi, kuhu lapsevanemad toovad oma lapsed päevaks hoida, et siis ise samal ajal näiteks Haanjas sõita murdmaad. Piirkonnas on ka mitu tuubimäge ning mitmed võimalused uisutamiseks. Kõik pakutavad talvised tegevused ja nende valikurohkus mõjutab otseselt majutusasutuste täituvust, kel samuti läheb sel hooajal mõnevõrra paremini.

"Kindlasti eelmine aasta nägime, et külastajaid oli vähem. Pidime tegema rohkem selliseid eripakkumisi ja rohkem inimesi meelitama siia. See aasta siis tõesti ise oleme teinud valmis juba ka suusapaketi ja lihtsalt kodulehel jagamegi infot kõikide toredate talvetegevuste kohta Võrumaal, aga näeme, et juba praegu oleme oma nii-öelda täituvusnumbritelt kui ka eelarvelt eelmisest aastast ees," ütles Kubija hotell-loodusspa tegevjuht Maris Reimann.