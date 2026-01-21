X!

Pangad ja inkassofirmad ei ole krediidiregistri suhtes üksmeelele jõudnud

Majandus
Raha
Raha Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Mullu alustatud riikliku krediidiregistri loomisel ei ole pangad ja inkassofirmad jätkuvalt kokkuleppele jõudnud, kas register peaks sisaldama ka inkassosse jõudnud võlanõudeid. Riigikogu rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri sõnul peaks krediidiregistri eelnõu siiski valmima kevadise istungjärgu jooksul.

Pangad soovivad, et loodav krediidiregister hakkaks sisaldama infot ka inkassofirmadele müüdud võlanõuete kohta, sest nende hinnangul saaksid muidu hättasattunud kliendid üha uusi laene võtta. Inkassofirmad seisavad sellele aga vastu. 

Teisipäeval toimunud rahanduskomisjoni istungil inkassofirmadega ei jõutud jätkuvalt lahenduseni.

Maris Lauri (Reformierakond) sõnul oli komisjonis arutelu all kolm võimalikku lahendust. 

Esimene neist, mille pakkusid välja inkassofirmad, muudaks maksehäireregistri kohustuslikuks. Sellega rahanduskomisjon Lauri sõnul nõus ei ole, kuna see oleks nende hinnangul liigne reaktsioon ning ülereguleeriks valdkonda.

Lauri arvates võiks selleks vajalike seaduste ning regulatsioonide muutmisteks minna aasta-kaks ning lisaks tuleks luua vastav tehniline lahendus. See pole tema hinnangul aga mõistlik.

Teisena oli arutelu all rahandusministeeriumi algses seaduseelnõus välja pakutud lahendus, mille järgi peaks inkassofirmad edastama krediidiandjatele laenukohustuslaste andmed, mis nendeni laenu üleostes jõuavad.

Kolmanda võimaluse pakkus Lauri sõnul komisjonile välja Eesti finantsvaldkonna ettevõtteid koondav FinanceEstonia. Selle järgi peaks inkassofirmad tegema laenu omastades registrisse märke "nõue loovutatud" ning see jääks registrisse kuni aastaks üles.

Sellise lahenduse probleemiks oleks Lauri hinnangul tõik, et kui laenukohustuslane saaks võla klaaritud, jääks märge kas jätkuvalt üles või peaks inkassofirma selle käsitsi maha võtma.

Lauri leidis, et sellise lahenduse puhul on küsimuseks, kuidas seda tehniliselt lahendada. Tema sõnul seovad inkassofirmad mitmed laenukohustused kokku ning sellest võiks tekkida täiendavat segadust.

Positiivse krediidiregistri eesmärk on anda inimese tegelikust maksevõimest selgem pilt, et ta ei saaks end lõhki laenata. Register peaks koondama teavet inimese kõigi rahaliste kohustuste kohta, olgu selleks kodu- või tarbimislaenud, autoliisingud, järelmaksud või ka kiirlaenud.

Valitsus algatas krediiditeaberegistri eelnõu mullu kevadel ning see läbis juunis esimese lugemise. Möödunud aasta lõpus saatis rahandusministeerium kõigile osapooltele tagasiside andmiseks eelnõu kavandi. See nägi ette, et ka inkassofirmad peaksid loodavale krediiditeaberegistrile info enda hallatavate eraisikute laenulepingute kohta edastama.

Rahanduskomisjonis teisipäevasel konsultatsioonil lahenduseni ei jõutud ning seaduseelnõu läheb tagasi ministeeriumisse, et saada täiendavaid täpsustusi ning juriidilist hinnangut.

Lauri hinnangul peaks seadus valmima riigikogu kevadise istungijärgu jooksul. 

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:59

Suri kunstiteadlane Heie Treier

14:42

Guardiola: kõik läheb valesti

14:37

Pangad ja inkassofirmad ei ole krediidiregistri suhtes üksmeelele jõudnud

14:31

Väntorelimängija: minu repertuaaris on 80 lugu

14:25

Rutte: Gröönimaa kriis nõuab läbimõeldud diplomaatiat

14:18

Edetabel. 2025. aastal laenutati enim Urmas Vadi romaani "Kuu teine pool"

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

14:13

Jegers ja Varjun teenisid Portugalis esikümnekoha

14:07

Krister Kruusmaa: kes valis ChatGPT riigikokku?

13:49

Netanyahu liitub Trumpi rahunõukoguga

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20.01

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

13:07

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

20.01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

20.01

The Telegraph: Muskil võib Ryanairi ostmisega tõsi taga olla

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

09:07

The Times: Kuidas NATO Trumpi kogemata välja vihastas – Gröönimaa pingete ajajoon

07:29

Kohus mõistis vangi FSB-ga koostööd teinud Koidula piiripunkti turvamehe

ilmateade

loe: sport

14:42

Guardiola: kõik läheb valesti

14:13

Jegers ja Varjun teenisid Portugalis esikümnekoha

13:37

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

13:03

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

loe: kultuur

14:59

Suri kunstiteadlane Heie Treier

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

14:18

Edetabel. 2025. aastal laenutati enim Urmas Vadi romaani "Kuu teine pool"

13:23

Tallinnas esineb briti ansambel Black Country, New Road

loe: eeter

14:31

Väntorelimängija: minu repertuaaris on 80 lugu

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

11:32

Apteeker: viirusehooajal tasub oma koduapteek üle vaadata

10:51

Vikerraadio on jätkuvalt kuulatuim raadiojaam Eestis

Raadiouudised

13:00

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaks Tartu vanglasse saabuma aasta teises pooles

12:25

Raadiouudised (21.01.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa suhtub USA järjekordsetesse ähvardustesse tollimakse tõsta ettevaatlikkusega

10:00

Trump loodab leida Gröönimaaga lahenduse, mis sobiks nii NATO-le kui USA-le

09:50

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

09:50

Viis Tartu gümnaasiumi korraldavad ka tänavu maikuus ühiskatsed

09:45

Kaugmaa õhutõrje tulevik selgub kevadel

09:25

Raadiouudised (21.01.2026 09:00:00)

20.01

Loomeliidud on mures autoriõiguse seaduse muudatuse pärast

20.01

Lumerohke talv meelitas turistid Võrumaale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo