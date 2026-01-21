X!

Ida-Virumaal algas harrastajate suusaõhtute sari

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Kolmapäeval saabusid õhtused suusatajad Narva Äkkeküla suusaradadele, kus algas harrastajate suusaõhtute sari.

Ida-Virumaa argipäeva suusaõhtud pakuvad elamust suusatajatele, kes lisaks meeldivale ajaveetmisele ka võistlusmomenti otsivad. Kõik on nagu päris: vanuseklassid, etapid, punktid ja võitjad.

"Kõik toimub päeva teises pooles, et asjaarmastajad saaksid peale tööd tulla ja suusavõistluses osaleda. Lisaks võib kõikide etappide tulemusel saada ka mingisuguse auhinna," lausus suusatreener Aleksei Adžigitov.

Korraldajate hinnangul osaleb harrastajate võistlustel ligi sadakond suusatajat. Ühed otsivad võistluspinget, teised jällegi toredat suusaelamust. Ruumi jagub kõigile.

"Võistlus pole omaette eesmärk, pigem on siin sõbrad-tuttavad, kellega saad kokku ja eks natuke ennast proovile panna ei tee ka paha. Vahest peab ennast välja elama ja liigutama. See annab uut energiat jälle," ütles Narva elanik Erik.

"Eks võib-olla väike nii-öelda naabrile ärapanemise moment on ikkagi küljes ka - võib-olla siis nendele sõpradele ja tuttavatele, kellega igapäevaselt koos oled suusatamas käinud, siis võistlus on nagu midagi muud ja siit ta siis tekibki," sõnas Jõhvi elanik Janno.

Eelmisel aastal oli piisavalt lund vaid Alutagusel, tänavu jätkus seda ka Narva Äkkeküla spordikeskusele. Ida-Viru suusaõhtute võistlussari lõpeb märtsis, siis selguvad ka sarja võitjad.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:40

Kullamäe viis Lietkabelise lõpusekunditel ette, aga Trento vastas valusalt

22:30

Keldo Davoses: Trumpi kõne oli pigem suunatud siseriiklikule auditooriumile

22:22

ETV spordisaade, 21. jaanuar

22:00

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast Uuendatud

21:59

Rikberg: meile pakuti võitu, aga me ei saanud oma asjadega hakkama

21:59

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:52

Trump: Gröönimaa üle on kokkuleppele jõutud ja ma ei kehtesta tolle

21:39

Palju eksinud Tartu kaotas eurosarjas Belgia klubi vastu avamängu

21:33

Ida-Virumaal algas harrastajate suusaõhtute sari

21:27

Viipekeelsed uudised

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20:47

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

09:07

The Times: Kuidas NATO Trumpi kogemata välja vihastas – Gröönimaa pingete ajajoon

07:29

Kohus mõistis vangi FSB-ga koostööd teinud Koidula piiripunkti turvamehe

17:41

Trump välistas sõjalise jõu kasutamise Gröönimaa vastu Uuendatud

20.01

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

04:53

Sajad miljonid või miljard: kevadel selgub kaugmaa õhutõrje tulevik

06:25

USA hõivas Kariibi merel järjekordse Venezuelaga seotud tankeri

ilmateade

loe: sport

22:40

Kullamäe viis Lietkabelise lõpusekunditel ette, aga Trento vastas valusalt

22:22

ETV spordisaade, 21. jaanuar

22:00

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast Uuendatud

21:59

Rikberg: meile pakuti võitu, aga me ei saanud oma asjadega hakkama

loe: kultuur

18:47

Algab rahvusvaheline muusikafestival Mustonenfest

18:35

Tallinna Linnateatris esietendub Mikk Jürjensi autorilavastus "Puhkus"

18:14

Universal Music sulgeb Eesti kontori Uuendatud

18:07

Galerii: Vabamu uus näitus uurib väliseesti kogukondade lugu

loe: eeter

19:45

Eesti Laulu finaalis astub üles Singer Vinger

16:58

"Pealtnägija": küberkiusamine halvas noore naise elu

14:31

Väntorelimängija: minu repertuaaris on 80 lugu

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

Raadiouudised

18:55

Riigikogus heaks kiidetud seadusemuudatused kaotvad praegusel kujul toimivad hoiu-laenuühistud

18:55

Päevakaja (21.01.2026 18:00:00)

15:35

Kliimaministeerium hakkab toetama eramaade metsastamist

15:30

Raadiouudised (21.01.2026 15:00:00)

13:00

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaks Tartu vanglasse saabuma aasta teises pooles

12:25

Raadiouudised (21.01.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa suhtub USA järjekordsetesse ähvardustesse tollimakse tõsta ettevaatlikkusega

10:00

Trump loodab leida Gröönimaaga lahenduse, mis sobiks nii NATO-le kui USA-le

09:50

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

09:50

Viis Tartu gümnaasiumi korraldavad ka tänavu maikuus ühiskatsed

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo