Ida-Virumaal algas harrastajate suusaõhtute sari

Ida-Virumaa argipäeva suusaõhtud pakuvad elamust suusatajatele, kes lisaks meeldivale ajaveetmisele ka võistlusmomenti otsivad. Kõik on nagu päris: vanuseklassid, etapid, punktid ja võitjad.

"Kõik toimub päeva teises pooles, et asjaarmastajad saaksid peale tööd tulla ja suusavõistluses osaleda. Lisaks võib kõikide etappide tulemusel saada ka mingisuguse auhinna," lausus suusatreener Aleksei Adžigitov.

Korraldajate hinnangul osaleb harrastajate võistlustel ligi sadakond suusatajat. Ühed otsivad võistluspinget, teised jällegi toredat suusaelamust. Ruumi jagub kõigile.

"Võistlus pole omaette eesmärk, pigem on siin sõbrad-tuttavad, kellega saad kokku ja eks natuke ennast proovile panna ei tee ka paha. Vahest peab ennast välja elama ja liigutama. See annab uut energiat jälle," ütles Narva elanik Erik.

"Eks võib-olla väike nii-öelda naabrile ärapanemise moment on ikkagi küljes ka - võib-olla siis nendele sõpradele ja tuttavatele, kellega igapäevaselt koos oled suusatamas käinud, siis võistlus on nagu midagi muud ja siit ta siis tekibki," sõnas Jõhvi elanik Janno.

Eelmisel aastal oli piisavalt lund vaid Alutagusel, tänavu jätkus seda ka Narva Äkkeküla spordikeskusele. Ida-Viru suusaõhtute võistlussari lõpeb märtsis, siis selguvad ka sarja võitjad.