Venezuela režiimi ajutine juht teeb visiidi Washingtoni

Valge Maja kõrge ametnik ütles, et Venezuela ajutine president Delcy Rodríguez sõidab peatselt Washingtoni. Rodríguez kinnitas visiidi toimumist ning ütles, et läheb ilma igasuguse hirmuta USA võimudega kõnelusi pidama.

"Oleme dialoogiprotsessis ja teeme Ühendriikidega koostööd ilma igasuguse hirmuta, et vaadata otsa meie erimeelsustele ja raskustele ning lahendada neid diplomaatia teel," sõnas Rodríguez.

Rodríguez tegi avalduse pärast seda, kui Valge Maja kõrge ametnik teatas, et ta külastab peatselt Washingtoni. Visiidi täpset toimumisaega pole veel paika pandud.

Rodríguez on täitnud presidendi kohuseid alates sellest, kui USA vahistas 3. jaanuaril filigraanse operatsiooni käigus vasakpoolse diktaatori Nicolas Maduro.

Enne ajutiseks presidendiks saamist oli Rodriguez asepresident ning pikaaegne siseringi liige Venezuela autoritaarses ja ameerikavastases valitsuses.

Pärast Maduro vahistamist muutis Rodríguez kurssi ja on nüüd lubanud Ühendriikidel vahendada Venezuela nafta müüki ja soodustanud välisinvesteeringuid. Lisaks on ta vabastanud kümneid poliitvange.

Venezuelal on maailma suurimad naftavarud, üle 300 miljardi barreli. Donald Trump soovib nüüd, et Ameerika energiahiiglased naaseksid Venezuelasse.