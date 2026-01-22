X!

Venezuela režiimi ajutine juht teeb visiidi Washingtoni

Välismaa
Venezuela režiimi ajutine juht Delcy Rodriguez
Venezuela režiimi ajutine juht Delcy Rodriguez Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Valge Maja kõrge ametnik ütles, et Venezuela ajutine president Delcy Rodríguez sõidab peatselt Washingtoni. Rodríguez kinnitas visiidi toimumist ning ütles, et läheb ilma igasuguse hirmuta USA võimudega kõnelusi pidama.

"Oleme dialoogiprotsessis ja teeme Ühendriikidega koostööd ilma igasuguse hirmuta, et vaadata otsa meie erimeelsustele ja raskustele ning lahendada neid diplomaatia teel," sõnas Rodríguez.

Rodríguez tegi avalduse pärast seda, kui Valge Maja kõrge ametnik teatas, et ta külastab peatselt Washingtoni. Visiidi täpset toimumisaega pole veel paika pandud.

Rodríguez on täitnud presidendi kohuseid alates sellest, kui USA vahistas 3. jaanuaril filigraanse operatsiooni käigus vasakpoolse diktaatori Nicolas Maduro.

Enne ajutiseks presidendiks saamist oli Rodriguez asepresident ning pikaaegne siseringi liige Venezuela autoritaarses ja ameerikavastases valitsuses.

Pärast Maduro vahistamist muutis Rodríguez kurssi ja on nüüd lubanud Ühendriikidel vahendada Venezuela nafta müüki ja soodustanud välisinvesteeringuid. Lisaks on ta vabastanud kümneid poliitvange.

Venezuelal on maailma suurimad naftavarud, üle 300 miljardi barreli. Donald Trump soovib nüüd, et Ameerika energiahiiglased naaseksid Venezuelasse.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:28

Umbusaldushääletus von der Leyenile kukkus läbi

13:13

Villemdrillem: midagi suurt minu karjääris Universali sulgemisega ei juhtu

13:07

Delfi kultuuritoimetuse juht: kultuuriajakirjandus võiks olla eksperimenteerimise lava

13:03

Läti lõi koduse EM-i avamängus neli vastuseta jäänud väravat

12:51

Venezuela režiimi ajutine juht teeb visiidi Washingtoni

12:40

Europarlament soovib parandada ravimite kättesaadavust

12:30

Raadiouudised (22.01.2026 12:00:00)

12:28

Uuring: lasteaiakaaslased rikastavad lapse soolestikku rohkem kui pere

12:27

Sinner ja Swiatek tagasid edasipääsu

12:26

Legoentusiast: legodesse investeeritakse tänapäeval väga teadlikult

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.01

Trump: Gröönimaa üle on kokkuleppele jõutud ja ma ei kehtesta tolle

21.01

Sõja 1428. päev: Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

07:23

Meedia: mõned Gröönimaa alad võivad tehingu käigus minna USA kontrolli alla

21.01

Trump välistas sõjalise jõu kasutamise Gröönimaa vastu Uuendatud

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

06:48

Pärnu linn tahab Kesklinna silla taasluua 1938. aastal avatud silla kujul

21.01

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

21.01

Eksperdid: varilaevastiku aluste arestimine USA poolt avaldab Venemaale mõju

21.01

Suvel alustab Ristil tööd Baltimaade suurim päikesepark

21.01

Telia telepakettidest kaob HBO

ilmateade

loe: sport

13:03

Läti lõi koduse EM-i avamängus neli vastuseta jäänud väravat

12:27

Sinner ja Swiatek tagasid edasipääsu

11:41

New York Knicks lõpetas nadi seeria rekordilise võiduga

11:11

TÄNA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored

loe: kultuur

13:13

Villemdrillem: midagi suurt minu karjääris Universali sulgemisega ei juhtu

13:07

Delfi kultuuritoimetuse juht: kultuuriajakirjandus võiks olla eksperimenteerimise lava

12:02

Aivar Kulli ajalootund. Jaan Kaplinski lummav esseistika

09:14

Selgusid läinud aasta halvimate filmide nominendid

loe: eeter

13:13

Villemdrillem: midagi suurt minu karjääris Universali sulgemisega ei juhtu

12:26

Legoentusiast: legodesse investeeritakse tänapäeval väga teadlikult

12:25

Volmer: Singer Vinger on sama koosseisuga fenomenaalselt vastu pidanud

12:00

Uuring: pealinna kogukonnaaedades kasvanud toit on söömiseks ohutu

Raadiouudised

12:25

Öösel tuleb kuni kuusteist külmakraadi

10:00

Narvas tuleb elanike vähenemise tõttu koole ja lasteaedu sulgeda

09:55

Trump ei kehtesta Euroopa riikidele lisatolle

09:50

Pärnu võtab Kesklinna silla uuendamisel eeskujuks 1938. aastal avatud silla

09:45

Täna tuleb kuni üheksa külmakraadi

09:20

Raadiouudised (22.01.2026 09:00:00)

21.01

Riigikogus heaks kiidetud seadusemuudatused kaotvad praegusel kujul toimivad hoiu-laenuühistud

21.01

Päevakaja (21.01.2026 18:00:00)

21.01

Kliimaministeerium hakkab toetama eramaade metsastamist

21.01

Raadiouudised (21.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo