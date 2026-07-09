Naftagigantide rekordkasumid tekitavad USA-s poliitilisi pingeid

USA naftahiiglased teenivad Iraani sõja tõttu rekordkasumeid, samal ajal kui ameeriklased peavad autokütuse eest maksma krõbedamat hinda. Kõrge kütusehind on muutunud Valge Maja jaoks poliitiliseks probleemiks ning võib viia naftafirmad ja Trumpi administratsiooni kokkupõrkekursile.

Ajalehe Financial Times teatel küündib Exxoni teise kvartali puhaskasum 15 miljardi dollarini. Exxoni kodumaise rivaali Chevroni puhaskasum ulatub eeldatavasti umbes 10 miljardi dollarini, mis on üle kolme korra rohkem kui eelmises kvartalis.

Ka rafineerimisettevõtted Marathon ja Valero peaksid kõrgemate hindade tõttu teenima rekordkasumi.

Iraani konflikt on põhjustanud tarnehäireid, millest USA energiahiiglased on kasu lõiganud. Seetõttu on ka USA kildanafta tootjad liikumas rekordilise kasumi suunas.

Analüütikud leiavad, et naftahiiglaste rekordkasum võib vallandada Washingtoni vastureaktsiooni. Bensiini hind on USA-s aastaga tõusnud ligi veerandi võrra ning Trump on süüdistanud energiafirmasid liigkasuvõtmises.

"Investorid näevad kasumit, valitsused aga punast tuld. Valitsus soovib enne valimisi selgelt kütusehindadele mingisugust leevendust, kuid hinnatõusu ei põhjustanud mitte tööstus, vaid sõda," ütles analüüsifirma ClearView Energy Partners kaasasutaja Kevin Book.

Samal ajal on naftafirmad jäänud ka demokraatide hambusse. Senaatorid Elizabeth Warren ja Sheldon Whitehouse leiavad, et naftafirmad teenivad Iraani sõja tõttu liiga suuri kasumeid. Nad nõudsid ettevõtetelt dokumente hinnakujunduse ning Valge Majaga peetud suhtluse kohta.

"Ameerika pered maksavad tanklates meeletult kõrgeid hindu, samal ajal kui fossiilkütuste tööstus teenib tänu Trumpi administratsiooni sõjale Iraanis tohutut erakorralist kasumit," kirjutasid Warren ja Whitehouse.

Hiljuti alustas USA taas Iraanis asuvate sihtmärkide ründamist, mille järel tõusis rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta hind. Neljapäevaks oli hind siiski stabiliseerunud ning Brent maksis umbes 77 dollarit barreli kohta.

Analüütikud hoiatavad samas, et kütusehinnad võivad isegi naftatootmise suurenemise korral jääda mõneks ajaks kõrgele tasemele. Samal ajal süvendab ebakindel olukord Hormuzi väinas ebakindlust veelgi.

"Rafineeritud naftatoodete ja toornafta hindade vahel valitseb tohutu erinevus. Asja tuum on selles, et rafineerimisvõimsus on piiratud, samas kui toornafta tootmine näib isegi praegusel ajal olevat kõrgel tasemel," ütles konsultatsioonifirma Enverus analüütik Carl Larry.